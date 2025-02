Orbán Viktor: más ajánlat is kell, nem elég csak Ukrajna ügyében megállapodni a háború lezárásához

A migráció megállítása, a hagyományos értékek védelme, a vallási közösségek tisztelete, a "green deal"-mentesség, az alacsony adózás – liberális ellenszélben képviseljük ezt az unortodox értékrendet 15 éve, ezért mi egyfajta hősök vagyunk. De most jött Donald Trump hasonló értékekkel, egy új valóságot hozott, úgyhogy most "próbáljuk őt követni" – fogalmazott Orbán Viktor az interjú elején.

Ezután a felfüggesztett és átvizsgálásra kerülő USAID-pénzekkel kapcsolatban kifejtette: ez az amerikai adófizetők pénze, és innen nézve a nyugati liberális elit az Egyesült Államok polgárainak adófizetői pénzéből terjeszti az ideológiáját szerte a világban, és Magyarországon több mint 60 NGO-t fizetett, politikusokat, médiumokat finanszírozott. Szuverenitásunk és függetlenségünk elleni összeesküvés volt ez. Hozzátette, hogy ugyanez zajlott a brüsszeli költségvetésből származó pénzekkel is, ami még botrányosabb, mivel abba a magyarok is befizettek, és abból ilyen beavatkozási kísérleteket finanszíroztak. "Ez a globális liberális mélyállam, most látható, mi zajlik valójában" – jelentette ki.

Hungary’s Viktor Orban is by far the longest serving head of state in Europe, and by this point has been vindicated on pretty much everything. So when he says that going forward it’s Ukraine, not Russia, that may be the biggest threat to the west, it’s worth paying attention.… pic.twitter.com/QeZmaMFJhy