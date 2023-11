Kós Hubert csak a párizsi olimpiára készül Amerikában, ezért nem úszik a vb-n sem

Mekkora a jelentősége az őszi eredményeknek, köztük Leon Marchand legyőzésének 400 yardon?

Részben nagy jelentősége van, és részben meg nincsen. Nyilván most olimpiai évben vagyunk, és a yardos medence nem számít annyira fontosnak, főleg azoknak az úszóknak, akik az olimpián fognak indulni, hiszen 50 méteres medencében rendezik az olimpiát, de azért nem árt, hogy ezen a versenyen jól tudtam szerepelni. Leont azért tudtam megverni, mert nagyon beteg lett. Az első nap nem versenyzett, a második nap meg rávette magát, hogy leússza a 400 vegyest, meg akarta nézni, hogy mit tud csinálni ilyen állapotban. Nem sikerült úgy neki, de ilyen állapotban 3:38-at úszni azért nem a világ vége, és nekem még mindig van hova javulnom, ha a legjobb idejét akarom megközelíteni.

Mégiscsak egy világcsúcstartót sikerült legyőzni.

Igen, és főleg abban a számban győztem le, ahol világcsúcstartó. Nyilván ez egy jó dolog is lehet, de azért sajnálom, hogy nem tudtam úgy ellene versenyezni, hogy ő is maxos formában volt, mert akkor lehet, hogy még én is jobbat tudok úszni ennél.

Egyéni csúcseredmények azért ezek, bár a yardot azt kezeljük óvatosan, de 200 vegyesen és 400 vegyesen is.

Így van, 200 vegyesen úsztam az első nap. Ott két és fél másodpercet javítottam a tavalyi időimen, ami azt jelenti, hogy nagyon sokat javultak a fordulóim, meg a víz alatti delfinek. Ugyanezen a napon úsztam egy 100 hátat, amin ugyanúgy két másodpercet javítottam tavalyhoz képest. Végre tudtam jókat úszni, és 200 háton meg az utolsó nap, úgy hogy már leúsztam előtte tíz számot, sikerült megközelítenem a Ryan Murphy NCAA.csúcsát, 0,8 másodpercre voltam, annak nagyon örültem.

Milyen tényezők segítették az elmúlt hetekben, hogy ennyivel előrébb tart a társaknál?

Elmondom őszintén, nem éreztem azt, hogy nagyon jól fogok szerepelni, azt sem éreztem, hogy egyáltalán jól fogok szerepelni, hiszen nagyon kemény munkából jöttünk, és az utolsó hetet könnyítette le nekünk Bob Bowman. Ahogy felkészültünk erre, valamilyen erő bejött a képletbe, és elképesztően gyorsan kezdtem el úszni valamelyik bemelegítésnél. A 200 vegyes napján beugrottam a vízbe, és éreztem, hogy van erőm, meg gyors vagyok, meg nagyon jól esik a vízben a mozgás, és onnantól kezdve két-három másodperceket javultam minden egyes számban. Ez egy nagyon jó érzés volt, hogy ennyi munka után, egy ilyen nehéz szakasz után, ilyen időket tudtam úszni a versenyen, és remélem, hogy ez kitart még, reméljük, ez a forma a következő versenyig, ami a US Open lesz.

Milyen tengerentúli versenyeken indul még a közeljövőben?

A következő a US Open. Erre jön a Németh Nándor, Kovács Beni, Márton Richárd-féle csapat Magyarországról, nagyon várom, hogy találkozzak megint a fiúkkal. Várom, hogy meg tudjam nézni, mit tudok most ötvenes medencében. Aztán két hónapig nem lesz semmi, aztán elkezdődnek megint a dual meetek, abból lesz még szerintem négy vagy öt ebben az évben, és utána eljönnek a nagy egyetemi versenyek.

Mennyit változott az élete a világbajnoki aranyéremmel?

Mondanám azt, hogy sokat, de én úgy érzem még mindig, hogy egyáltalán nem változott semmi. Nyilván, amikor úszok egy 200 hátat, akkor azt érzem, hogy én ebben a számban tényleg gyors vagyok, mert régen nem az volt a fő számom, szóval most azt érzem, mintha ez lenne a fő számom, régen ezt a 200 vegyessel éreztem, de ezen ívül egyáltalán nem változott szerintem semmi. Bob szereti, ha ezen nem nagyon gondolkozunk túl sokat, és csak csináljuk a munkánkat tovább, mert nem is fontos ezzel foglalkozni, azzal kell foglalkozni, hogy megcsináljuk az edzést, és olimpiai év van, komoly dolgokra fel kell készülni.

Másként tekintenek önre a társak Arizonában?

Nem hiszem, kicsit most ezen a versenyen láttam azt, hogy máshogy tekintenek rám, mert most yardos medencében is meg tudtam mutatni azt, hogy mégis tudok úszni. Látom azt, hogy nagyon örültek annak, hogy ott is jól úsztam, de ezenkívül nem nagyon változott semmi szerintem.

Hogyan kezeli Bob Bowman, milyen gyakran beszélgetnek?

Gyakran beszélgetünk, mert ő az edzőm, és látja bennem azt, hogy fel tud érni velem a csúcsra, ugyanúgy, mint Leonnal. Nyilván ő négy-öt lépéssel előttem tart még, mert neki már világcsúcsa is van, és már ötszörös világbajnok, szóval odáig még van hova fejlődnöm, de nyilván nemcsak mi ketten vagyunk a csapatban, és mindenkivel foglalkoznia kell. Szerintem ettől ennyire jó a csapatunk, hogy ennyi jó úszó van, és ennyi jó úszóval, jó emberrel tudunk együtt edzeni, és nem egy-egy vetélytársunk van edzésen, hanem inkább hat-hét.

Mekkora csapattal dolgozik Arizonában, hány csapattársa van, hány edző, mekkora stáb segíti a munkát?

Összesen szerintem 50-60 úszónk van, van hozzá hat edző, és vannak kisebb csoportok. Tizenöt-húsz ember van a mi csapatunkban, és minden egyes úszóról szinte el lehet azt mondani, hogy valamilyen világversenyen már nyert érmet.

Érez-e bármiféle nyomást vagy felelősséget, hogy adott esetben majd öntől várják leginkább az érmet Párizsban, sőt akár az aranyérmet? Azt nem tudjuk, hogy mi lesz Milák Kristóffal.

Én semmi ilyet nem érzek, mert Amerikában készülök, nem nagyon tudom, hogy otthon mi történik, nem érzem azt, hogy bármilyen nyomás lenne rajtam, én csak szeretem a saját dolgomat csinálni, a saját munkámat elvégezni, mert tudom, ha megcsinálom azt, amit tudok, akkor nem lehet rossz a verseny sem.

A versenyszámokról még felesleges is beszélni ennyi idővel az olimpia előtt, vagy azért már gondolkodik ezen?

Én gondolkozom ezen, nyilván a 200 hátat nem lehet elengedni, azt úszni kell, de a 100 hátat is nagyon jól érzem most, és esetleg még a 100 pillangót is meg fogom nézni idén, de nyilván a 200 háton van nagyobb fókusz, mint bármi máson.

Persze gondolom, majd meg kell nézni az olimpiai versenyprogramot is, hogy nehogy egyik ütközzön a másikkal.

Én már tudom fejből nagyjából, hogy az én számaim, ebből van 6-7, amiben potenciálisan ott lehetek, ezeket nagyjából tudom fejben, hogy melyik napon vannak, és azon gondolkozom, hogy hogyan kéne beosztanom ezt a programot.

Nem fáj a szíve egy picit sem, hogy a bukaresti rövidpályás Eb-t kihagyja?

Egy picit fáj, nyilván, mert imádok versenyezni, és imádok versenyezni a magyarokkal. Ezért örülök nagyon, hogy jönnek a fiúk a US Openre, mert tudok velük találkozni megint, és mindig nagyon jó buli, amikor ott vagyunk egy versenyen, és egymást húzzuk, egymást motiváljuk. Nemcsak az amerikaiakkal vagyok, hanem magyarul is tudok beszélni, de nyilván ez egy olimpiai év, és az a legfontosabb, hogy itt elvégezzem a munkámat, és csináljam tovább azt, amit kell, és felkészüljek az olimpiára.

A februári dohai világbajnokságra miként tekint?

Én arra a versenyre száz százalék, hogy nem megyek. Bobbal ezt már megbeszéltük a szezon legelején, mondta, hogy biztosan nem indulunk azon, mert nem fért bele a programunkba. Nekünk az egyetemi bajnokságunk pont egy hónappal később van.

Ezek szerint ha mondjuk az olimpia előtt netán lenne egy nagymedencés Európa-bajnokság, mert nem tudjuk még, hogy az lesz-e, hol lesz, mikor lesz, akkor azt is kihagyná?

Igen, azt is kihagynám. Most úgy beszéltünk meg Bobbal, hogy lesz remélhetőleg két ötvenes medencés versenyem, de az szerintem biztos, hogy nem fogok Európa közelébe menni már egyáltalán az olimpia előtt.

Ezek szerint a júniusi magyar bajnokságra sem jön haza, vagy az kivétel?

Ezt még meg kell beszélnem majd a kapitánnyal, meg az edzőmmel, úgyhogy ezt még nem tudom megmondani előre. Nyilván azt kell kitalálnunk közösen mindenkivel, hogy mi lesz a legjobb út ahhoz, ami az olimpiáig vezet, és mi lesz a legjobb felkészülési terv, amit el kell végeznem.

Egyébként érződik az amerikai úszókon és edzőkön is, hogy közeleg a párizsi olimpia?

Ezt nekem mondták, hogy az olimpiára az amerikai edzők nem szeretik az európai úszóikat ugyanúgy felkészíteni, mint az amerikai úszóikat, de ez szerintem Bobra nem vonatkozik, mert van egy olyan úszója, Leon Marchand, aki esetleg jobb lehet, mint Michael Phelps. Szóval nem gondolnám azt, hogy ezt az egészet eldobná annak érdekében, hogy az amerikai úszói jól ússzanak. Nyilván Leonnal közösen négy aranyérmet hoztunk a vb-ről mint európaiak, szóval nem gondolnám azt, hogy ő ezt így el fogja engedni, és nem is látom rajta egyáltalán. Nagyon motiváltnak látszódik, hogy minket tud edzeni és minket fel tud készíteni erre az olimpiára. A másik része meg nyilván az, hogy nem látok semmilyen fajta pluszfeszültséget az úszókon, hogy olimpiai év van, mert a legtöbb már volt olimpián és nyert is olimpiát vagy olimpiai érmet, szóval ők tudják pontosan, hogy mi vár rájuk és mit kell csinálni.

Hogyan alakulnak a tanulmányai?

Egészen jól alakulnak, nyilván nem ezen van a fókusz most, főleg olimpiai évben, csak csinálgatom valahogy, és aztán olimpia után meglátjuk, hogy akarok-e plusz tantárgyat felvenni, vagy másik úton akarok haladni, de most amit csinálok, az így elég. Most sportbusinesst tanulok, az első három évben ugyanazt tanulja az összes business szak, aztán az utolsó évben majd ki tudom választani, melyik szakot akarom elvégezni.

Hogyan telik egy hete, mennyi időt fordít úszásra, illetve konditermi munkára?

Időben sokkal kevesebbet úszunk, mint otthon. Nem tíz edzés van a medencében, hanem kilenc, és négy kondi helyett meg csak három van, de úgy van beosztva a hét, hogy két edzés van hétfőn, és ezek mind másfél órás edzések. Egy edzés van kedden egy kondival, aztán megint kettő szerdán, megint egy edzés, egy kondi csütörtökön, pénteken megint két úszás, és szombaton is megint egy úszóedzés, egy kondi.

Ez kilométerben is kevesebb, mint az itthoni?

Kilométerben szerintem annyival nem kevesebb, mint amennyi idővel kevesebb. Sokkal kevesebb a pihenő a falnál, megpróbáljuk beletenni majdnem ugyanazt a távolságot abba a másfél órába, úgy, hogy fél órával kevesebbet úszunk. Másfajta edzések vannak, főleg nekem. Meg kell tanulnom, hogy hogyan kell egy ilyen edzést felépíteni, meg hogyan kell leúszni, mert sokkal több gyors tempójú úszás van, de kevesebbszer, sokkal több a nagyon erős versenyiramú úszás. Otthon nagyon sok középgyorsaságú úszást úsztunk.

Mennyire kell izmot építenie, mert sokan azt mondják, hogy a túl nagy izom nem is jó egy úszónak, mert aztán ez akadályozza a versenyben?

Nyilván valamennyit építeni kell, és azzal, hogy itt kevesebbet úszunk, sokkal könnyebb izmot pakolni magunkra, nem vagyok egy sprinter, középtávú úszó vagyok, és nekem nem kell annyi izom, nekem másfajta konditervem is van, mint a sprintereknek.

Mennyire sikerült már körbejárni mondjuk az Egyesült Államokat, mennyit látott már az országból?

Egész sokat láttam már az országból, de részben keveset is, mert ez egy hatalmas ország, és nagyon sok helyen vannak versenyek, sok helyre visznek minket.

A karácsonyt hol fogja tölteni?

Arizonában. És szerintem nyilván karácsony napján lehet, hogy nem lesz edzés, de az összes többi napon meg keményen fogunk dolgozni.

Akkor ilyenkor maradnak a különböző közösségi médiafelületek, hogy a családdal is tudjon lenni?

Igen, meg jönni fognak majd ki a szüleim karácsony után pár nappal, itt lesz majd a család, de nekünk itt kell karácsonyoznom.

Honvágya azért van egy pici?

Egy pici nyilván mindig van, mert otthon vannak a barátaim, otthon van a családom, az, hogy nem tudok velük találkozni minden egyes nap, az nehéz is tud lenni, de annyira jó itt a csapat, hogy nem gondolkozom ezen túl sokat, és itt is nagyon jól érzem magam.