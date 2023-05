Kollár Lajos: Suhajda Szilárd valószínűleg örökre a Himaláján marad

Szombaton állították le Suhajda Szilárd keresését, aki múlt szerdán adott magáról életjelet utoljára, szintben 53 méterre a Mount Everest 8848 méteres csúcsától. A csúcstámadás előtt rögzített utolsó videoüzenetéből kiderült, hogy tisztában volt a kísérlet kockázataival.

„A legnagyobb feladat előtt állok. Minden erőmmel azon vagyok, hogy sikerüljön elérni a legmagasabb pontot, és minden erőmmel azon vagyok, hogy visszatérjek onnan épségben. A legnagyobb feladat, és egyben talán mondhatom, a legnagyobb kockázat is, hogy nem jártam még ilyen magasságban… a K2-höz képest is egy új dimenziót jelent ez a plusz 237 méter. Nem tudom, hogy mi fog odafenn történni. Annyit megígérhetek, hogy minden tőlem telhetőt megteszek, és abban pedig nagyon bízok, hogy mint eddig, most is józan, megfontolt és helyes döntéseket tudok majd hozni odafent, még oxigénszegény állapotban is. Izgatott vagyok, félek, de várom is… nagyon várom” – hangzottak a mondatai.

Kollár Lajos hegymászó, a „Magyarok a világ nyolcezresein” expedíciójának alapítója tavaly ősszel beszélt utoljára Suhajda Szilárddal a csúcstámadásról. Akkor azt a tanácsot adta neki, hogy

déli 12-kor meg kell fordulni – akárhol is van az ember, 50, akár 25 méterre is a csúcstól – és vissza kell jönni, mert akkor még van esély arra, hogy le tud jönni.

„Én pontosan tudom, hogy ez nehéz.” Kollár Lajos egyébként nem hiszi, hogy Suhajda Szilárd elérte a csúcsot, mert annak szerinte több jele is lenne.

A magyar hegymászó testét azóta sem találták meg. A családja azt szeretné, ha később sem hoznák le a hegyről. „Ezzel én is egyetértek, megértem a család döntését. Jó helyen van ott, ahol van, és ez valószínűleg így is marad” – fűzte hozzá Kollár Lajos.

Suhajda Szilárd búcsúztatóját kedden este 7 és 10 óra között, a budapesti Szemlőhegyi-barlang feletti parkban található hegymászó emlékhelynél tartják meg.