Közleményt adott ki éjjel Suhajda Szilárd csapata

Hivatalos közlemény jelent meg Suhajda Szilárd kereséséről, illetve mentési akciójáról a hegymászó Facebook-oldalán.

Ebben a háttércsapat megköszöni a nyilvánosság nagyfokú érdeklődését az expedíció iránt, egyben kifejezi, nagyon szeretnének mindenkit folyamatosan tájékoztatni, de "jelenleg a helyzet tisztázása köt le minden erőt".

"Egyelőre nem szeretnénk minden apró részletet közölni a jelenleg zajló mentéssel kapcsolatban, mert azok csak felesleges találgatások táptalaját képezik" - folytatódik az írás.

KAPCSOLÓDÓ A legfrissebb információk és fontos részletek Suhajda Szilárd kimentéséről Pénteken reggel elindult felfelé a Suhajda Szilárd hegymászó mentésére szervezett három fős serpa csapat, hírek...

A serpák magyar idő szerint péntek éjszaka is úton voltak a Mount Everest csúcsa közvetlen közelében lévő Hillary-lépcső felé, vagyis oda, ahonnan utolája jelt adott szerdán Suhajda Szilárd GPS-készüléke, és ahol egy mászócsapat felismerni is vélte az azóta is hatalmas viharban, valamivel távolabb a hivatalos mászókötéltől.

"Abban biztosak lehettek, hogy a hazai háttércsapatnál aligha várja valaki jobban a híreket. Amint pontos információk állnak rendelkezésünkre a mentés kimenetelét illetően, akkor azt itt közzétesszük" - jelzik.

Azonban újra türelmet kérnek, mert újabb 12, akár 24 óra is lehet.

Korábban arról írtunk, melyek a hivatalos források és melyek nem a hegymászó ügyében.

KAPCSOLÓDÓ Suhajda Szilárd "csak" az egyik keresett mászó a Mount Everesten Öt eltűnt után kutatnak jelenleg a The Himalayan Times tudomása szerint. Igaz, Suhajda Szilárdról tudják, hol van...

Tényként tudni lehet Magyar idő szerint szerda este óta nincs hír Suhajda Szilárd állapotáról, GPS-koordinátát is akkor küldött utoljára a gépe a Mount Everest csúcsa közeléből, 53 méterrel lejjebbről szintben.

A mentésére szervezett helikopteres és 3 serpás akció péntek reggel elindult. A csapatban van a téli K2-t elsőként megmászó Gelje Sherpa, valamint a nemrégiben Carlos Soria mentésében részt vevő Mikel Sherpa.

Simone More helikopterrel egyenesen a 2-es táborba vitte őket, majd egy felderítő repülésre indult, hogy átvizsgálja a hegy déli oldalát a csúcs esésvonalában. A serpák felfelé gyalogolnak. Egy átlagos mászónak 3 nap lenne az út, ezek a serpák gyorsabbak.

A következő hivatalos információközlés déltájt vagy szombat éjszaka várható.

Nyitókép: Unsplash.com