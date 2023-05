Szívszorító megemlékezés Suhajda Szilárdról, egy politikus viszont keményen bírálja a hegymászót

Hosszú sorokban jöttek a megemlékezők a Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium aulájába vasárnap este. Mint arról többször is beszámoltunk a magyar hegymászót nem találta meg a Mount Everesten a keresésére május 26-án reggel indult mentőcsapat, ezért befejezték a keresést.

Azt tervezték, hogy vasárnap egy helikopter is felszáll annak érdekében. hogy megtalálják, de erre nem került sor.

Közben az atv.hu arról ir, hogy a családja nem hozatná le a hegymászó holttestét a hegyről.

Egy politikus viszont nagyon keményen bírálta Suhajda Szilárdot. Az Index vette észre, hogy Szotyori-Lázár Zoltán, a Jobbik szolnoki elnöke azt írta: "Nekem ez nem sportteljesítmény, hanem egy balul sikerült cirkuszi mutatvány: egy artista halálugrása védőháló nélkül”

A beol.hu viszont arról ír, hogy Békéscsaba polgármester emléktáblát állítana a hegymászónak. Szarvas Péter úgy fogalmaz: "Suhajda Szilárd halála az egész országot megrázta, a békéscsabai születési fiú az iskolaéveit a Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumban töltötte, ezért kezdeményezni fogom az önkormányzat közgyűlésénél, hogy a belvárosi gimnázium falára emléktáblát helyezzünk majd ki Suhajda Szilárd emlékére”.

Az Indexen olvasható egy másik cikk is. Dr. Kulja András, a népszerű orvos a TikTokon magyarázta el követőinek, hogy mi történhetett Suhajda Szilárddal. A lényeg, hogy a hegymászón már 2000 méteres magasságban is jelentkeztek a magaslati betegség első tünetei. A 7000 méter feletti helyzetről pedig azt mondja: „Hallucinációk, tévképzetek léphetnek fel, még a látását is elveszítheti a hegymászó.

Ezt erősíti meg Klein Dávid hegymászó véleménye is. Szerinte lehetséges, egykori mászótársa az ödémás állapotában rossz megoldást választott egy kötél rögzítésénél, és ezért zuhanhatott le a mászóútvonalról.

Suhajda Szilárd közösségi oldala május 27-e óta nem frissült, akkor arról számoltak be, hogy nem találják a magyar hegymászót.

