Új síház a Normafánál - fotó

A síház 1974 óta üzemel a Normafán, eredetileg felvonulási épületnek készült, hogy aztán a Vasas használatába kerüljön hosszú évtizedekre, mostantól pedig teljesen megújult formában szolgálja tovább a szakosztályt.

A szalagot a Vasas SC életműdíjas legendás síelői vágták át.

A Vasas síszakosztálya 70 éve alakult meg, normafai síháza pedig 1974 óta üzemel, hosszú évtizedek óta szolgálja ki a klub északisí-sportolóit és több ezer gyerek számára biztosít sportolási lehetőséget. Közel ötven év elteltével elengedhetetlenné vált a főépület rekonstrukciója, amely az államtitkár szerint másfél éves kemény munka eredményeként valósult meg.

"Ez egy gyönyörű karácsonyi ajándék az egész Vasas családnak" - fogalmazott Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár az átadón.

Pokorni Zoltán, a főváros XII. kerületének polgármestere, valamint Fürstner József, a Magyar Sí Szövetség elnöke is emlékeztetett arra, hogy a magyar sísport 1890-ben épp a Normafánál született meg, így utóbbi szerint ezen a napon tulajdonképpen visszatér az otthonába. Pokorni beszélt arról is, hogy a kerületben 2013-ban indult meg a Normafa Park Program, amelynek keretében apró lépésekben újítják meg a környezetet, és ennek a folyamatnak része a Vasas Síház rekonstrukciója. Fürstner pedig hozzátette: a létesítmény a szabadidősportot is szolgálja, és ezzel alapot ad a versenysportnak.

Markovits László klubelnök beszédében újabb fontos mérföldkőnek nevezte a Vasas Síház átadását, hiszen a klub kormány által támogatott, még 2016-ban elkezdett létesítményfejlesztési programjának ez az utolsó eleme. Hozzátette: az elmúlt hat évben több mint tizenöt milliárd forint értékű fejlesztés valósult meg az egyesület által használt és vagyonkezelt állami tulajdonú létesítményeken.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás