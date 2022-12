Meglepetésekkel jön a Forma-1

A legjobban a Haas Forma-1-es csapata áll a következő szezonra tervezett F1-es autójával - írja a vezess.hu.

Az amerikai istálló ugyanis bejelentette, hogy hivatalos homologizációt szerzett a VF-23, ami „jelentős mérföldkő” az autó fejlesztésében. Arról egyelőre nem tett említést a Haas, mikor lesz az új versenyautó bemutatója, de biztató, hogy első csapatként tett erről bejelentést.

The chassis and nose for the VF-23 have passed their FIA tests and are officially homologated - a significant landmark in the development of our 2023 car. #HaasF1 pic.twitter.com/xHHeXwuVWV — Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 12, 2022

Jövő február 23-a és 25-e között tartják az előszezoni teszteket Bahreinben, így minden bizonnyal akkortájt vagy az azt megelőző hetekben kell számítani az új Haas leleplezésére. A 2023-as autót Kevin Magnussen mellett a Mick Schumacher helyére ültetett Nico Hülkenberg fogja vezetni.

Visszatér a Honda

Ugyancsak a vezess.hu számolt be a Forma-1 másik bomba meglepetéséről, arról, hogy meggondolta magát a Honda és mégiscsak újból részt vesz a száguldó cirkuszba. Bár a japán autógyár igazából soha nem is szakadt el teljesen a versenysporttól, noha hivatalosan a 2021-es szezon végén távozott a cég a Forma-1-ből. Igen ám, de 2025 végéig – amíg a mostani motorformula van érvényben – a Red Bull technikai partnere marad.

Miután Max Verstappen zsinórban két világbajnoki címet is nyert, a Red Bull pedig a konstruktőri bajnoki trófeát is megkaparintotta az idén, amit a Honda a saját sikerének is érezhet, noha az erőforrás már Red Bull néven fut. A sikerek láttán a japánok újra egyre közelebb próbálnak kerülni a sorozathoz, amit az is mutat, hogy a Japán Nagydíjon a Honda logói visszakerültek az energiaitalos csapat autóira, és 2023-ra is maradnak.

Honda has confirmed that their logo will retained on the cars of @redbullracing and @AlphaTauriF1 in 2023.



The logo re-appeared on both cars at the #JapaneseGP in October this year, replacing the previous HRC logo.#F1 #Honda #HondaRacing pic.twitter.com/qexqWhf98D — Decalspotters (@decalspotters) December 12, 2022

A Honda motorsportfőnöke megerősítette, hogy a japán márka már jelezte a Nemzetközi Automobil Szövetségnek (FIA) visszatérési szándékát, miszerint 2026-tól újra motorgyártóként csatlakozna az F1-hez.

Ennek kapcsán a Motorsport.com azt írta: korábban a testület arra kérte az érintett gyártókat, hogy legkésőbb november közepéig értesítsék őket részvételi szándékukról. Vatanabe Kodzsi, a Honda Racing elnöke megerősítette, hogy erre sor került, ám hangsúlyozta, ez nem jelenti a biztos visszatérést.

Vatanabe azonban kitért arra is, hogy

a Forma-1 jövőbeli céljai egybevágnak a Hondáéval,

melyeket a villamosítás mellett a karbonsemlegességre hegyeztek ki, és a szakurai üzemben is ebben az irányban folytatják kutatásaikat.

2026-tól új motorszabályokat vezetnek be a Forma-1-ben, melyeknek egyik legfontosabb eleme, hogy kikerül a V6-os erőforrásokból az MGU-H, magyarul a hőenergia-visszanyerő rendszer. Ezzel együtt lényegesen növelik a turbómotor elektromos teljesítményét, emellett ökológiai lábnyomát karbonsemleges üzemanyag bevetésével akarják csökkenteni.

Nyitókép: MTI/EPA/Ali Haider