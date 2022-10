Wéber Gábor Max Verstappenről: erre nehéz nem csettinteni

Wéber Gábor szerint nem igazán lehet jobbat kívánni annál, ahogyan Max Verstappen versenyzik, különösen ahogy a múlt vasárnap tette. „Persze az óra mindig mutathat valamivel jobb időt” – tette hozzá a kommentátor. Úgy véli, bár az elmúlt évtizedek során akadt hasonlóra példa, a holland versenyző teljesen egybeforrt a csapatával, a technikai stábbal, valamint az aktuális szabályrendszerből is ő tudja a legtöbbet kihozni a mezőnyből.

A szakértő – Verstappen idei teljesítménye alapján – nem tartja túlzásnak azt a kijelentést, hogy a Red Bull pilótája felért Michael Schumacher vagy Lewis Hamilton szintjére.

„25 éves korára egy teljesen komplett, komplex versenyzővé érett. Persze nagyon korán kezdte, szabályt is módosítottak miatta, de rajta már a megérkezésekor látszott, hogy nagy dolgokra hivatott” – fogalmazott Wéber Gábor, hozzátéve, hogy évekig a Mercedes-dominancia miatt labdába sem rúghatott a Red Bull, az új szabálykörnyezet viszont megadta a lehetőséget. "Mindazonáltal,

amikor egy Verstappenéhez hasonló sportteljesítményt látunk, arra nehéz nem csettinteni"

– tette hozzá.

A kommentátor arról is beszélt, lehetségesnek tartja, hogy akár a mostani szabályrendszerben, az aktuális pilótákkal és háttérrel a Ferrari is a csúcsra érjen. Emlékeztetett, Charles Leclerc júniusig meccsben volt, és összességében az övé a legtöbb pole pozíció, amit várhatóan nem is fognak tőle elvenni. Wéber Gábor szerint ha most nem is tűnik jónak a Ferrari idei teljesítménye, összességében nagyot lépett előre.

„Óriási lemaradásból nem egyet, hanem kettőt lépve kerültek a mezőny elejére” – mondta. Szerinte ha a Ferrarinak jövőre sikerül csökkentenie a technikai gondok számát, a monacói a világbajnoki címért menekülhet.

Ami az előttünk álló austini futamot illeti, a kommentátor felidézte: a Mercedes – még a spai szabályváltoztatások alkalmával – nagyon fogadkozott erre a hétvégére, mert a texasi pálya nagyon jól fekszik az autóinak. Való igaz, nagy leszorítóerőre van szükség az első és utolsó szektorban, de rendelkezik egy egészen hosszú egyenessel is, ahol a Mercedesek nem igazán érzik magukat jól Wéber Gábor szerint. Bár úgy véli, az időmérőkön a Ferrarik nagyon erősek lehetnek, a pálya adottságai inkább a Red Bullnak kedvezhetnek.

Nyitókép: Chris Graythen/Getty Images