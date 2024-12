Orosz válogatott labdarúgó esett el Ukrajnában

A korábbi focista Ukrajnában harcolt, és ott vesztette életét - írja a sportal.hu egy holland lapra hivatkozva.

A képet árnyalja, hogy Bugajevet a közelmúltban kábítószer-kereskedelem miatt hosszú börtönbüntetésre ítélték, ennek enyhítése miatt katonaként szolgált az orosz hadseregben. Amúgy 9 és fél éves büntetését töltötte volna. Szeptemberben ítélték el.

Ukrainian forces have taken out 43-year-old Alexey Bugayev, former Russian national football team player. Bugayev, who played for Lokomotiv, Tom, and Krasnodar, appeared in 7 matches for Russia, including Euro 2004. In September, he was sentenced to 9.5 years in a high-security… pic.twitter.com/egKE55fRjB