Munkavállalás nyugdíjasként: erre kell készülni jövőre

Az ismert kedvezmények miatt (tb-járulék és a szociális hozzájárulási adó mentesség) a munkáltatók továbbra is szívesen alkalmaznak nyugdíjas dolgozókat. A nyugdíj melletti munkavégzés a közalkalmazotti és a közszférában folytatott keresőtevékenységnél jövőre is főszabály, hogy szünetel a nyugdíj a közszférás jogviszonyi ellátás alatt. Van azonban kivétel: a szociális, a gyermekvédelmi, a gyermekellátási, a köznevelési vagy szakképzési területeken dolgozókra nem vonatkozik a nyugdíj szüneteltetése munka mellett sem – hívja fel a figyelmet a teol.hu.

Mint írják, több szakértő is úgy véli, a hagyományos értelemben vett nyugdíjkorhatár jóformán eltűnik majd a jövőben, mert ezután az emberek több ok miatt is tovább dolgozhatnak, mint az eddigi években Számos okot találhatunk ennek hátterében: egyfelől sokkal több rugalmas munkalehetőség lesz elérhető, ennek köszönhetően pedig, ha szeretnének, tovább dolgozhatnak az emberek, másfelől egyre egészségesebben élnek az emberek, ezért majd tovább élnek, ez pedig újabb kihívást támaszt majd a biztosítókkal szemben – teszi hozzá a vármegyei hírportál.

Aki ragaszkodik a nyugdíjhoz…

Minimumfeltétel a teljes öregségi nyugdíj megállapításához, hogy a ledolgozott idő legalább 20 év legyen. Ha ez valamilyen ok miatt nem teljesül, de az öregségi nyugdíjkorhatárt elérve a kérelmező rendelkezik minimum 15 év szolgálati idővel, akkor öregségi résznyugdíjat igényelhet. Fontos kitétel továbbá a nyugdíj kérelmezésekor, hogy a nyugdíjmegállapítás időpontjában az igénylő személy nem lehet biztosított, vagyis nem állhat semmilyen munkaviszonyban, sem belföldön, sem pedig külföldön – olvasható a Magyar Államkincstár honlapján.

A teol.hu mások mellett arra is kitér, hogy a nyugdíj melletti munkavégzés jelenthet kiegészítő jövedelmet, valószínűleg a többségnek nem az az álma, hogy még a nyugdíj mellett is munkát vállaljon. Mindazonáltal a nyugdíj mellett jól jön bármilyen kiegészítő jövedelem, így az időben elkezdett nyugdíj előtti öngondoskodás lehetőségei között érdemes megemlíteni az adókedvezményekkel is támogatott önkéntes nyugdíjpénztárat, valamint a nyugdíjbiztosítást is, amely az előbbinél rugalmasabb megtakarítási forma, ellenben az állam szintén több kedvezménnyel is támogatja.