Az idei sikerek ellenére leáldozhat a Red Bullnak a Forma 1-ben - mondja a szakíró

Vámosi Péter szerint a végeredmény fényében talán unalmasnak tűnhet az Egyesült Államok Nagydíj, arról sem szabad megfeledkezni, hogy Max Verstappen a vasárnapi győzelmével beérte Michael Schmuchert és Sebastian Vettelt az örök ranglistákon az egy szezonban elért futamgyőzelmek számában (13). Ráadásul a hollandnak még legalább három lehetősége lesz arra, hogy ezt a számot növelje, bár az is igaz, hogy a két német pilóta kevesebb versenyből teljesítette a csúcsot – tette hozzá a Racingline.hu főszerkesztője, aki szerint ez mindenképp egy újabb szenzációs eredmény a Red Bull versenyzőjétől, nem beszélve arról, hogy a győzelmével a csapat már behúzta a konstruktőri vb-címet.

A szakíró arra is felhívta a figyelmet, hogy az energiaitalosoknak nem volt könnyű a hétvégéje abból a szempontból, hogy a csapat alapítója,

Dietrich Mateschitz 78 évesen távozott az élők sorából a szombati napon.

Szerinte egyértelműen még nem kijelenthető, hogy hogyan alakul tulajdonosi szinten a Red Bull jövője. Korábban a csapaton belül úgy tartották, hogy fia, Mark Mateschitz csak „látogatóba” érkezik majd a Red Bullhoz, de végül akár egy előrébb tolt szerebe is kerülhet az apjánál, aki tényleg csak a háttérből irányított, illetve egyeztetett adott esetben Helmut Marko tanácsadóval és Christian Horner csapatfőnökkel – magyarázta Vámosi Péter. Megjegyezte, Mark Webber, a Red Bull korábbi pilótája például kizárólag Dietrich Mateschitz-cel volt szerződni, senki mással nem állt szóba. Abban viszont biztos, hogy egységes marad továbbra is a csapat élete, de lehet hogy vesz majd némi fordulatot.

További nehezítő körülmény az energiaitalosok háza táján, hogy a háttérben folynak a tárgyalások arról, hogy hogyan ússzák meg kisebb büntetéssel a tavalyi túlköltekezést. Vámosi Péter azzal kapcsolatban, hogy az FIA-val végül mire jutnak, úgy fogalmazott: a mostani gyászidőszakban teljesen érthető, ha erről egyáltalán nem akarnak beszélni, viszont Christian Horner már kijelentette, hogy nem fognak oly módon viselkedni, mint a Ferrari pár évvel ezelőtt, amikor a maranellóiak – a motorbotrányuk kapcsán – addig-addig „ügyeskedtek” a Nemzetközi Automobil Szövetséggel, míg végül jó pár évre titkosították az ügyet és nem derült ki, hogy mi is volt a motorral. A Red Bull – állítása szerint – ezzel szemben teljesen transzparensen járna el.

„Beleállnak, csak még nem most”

– fogalmazott.

Visszakanyarodva az austini futamra, a Ferrari pilótájának, Carlos Sainz-nak az esélyei gyakorlat már az első kanyarnál elszálltak, miután kiesett, csapattársa, Charles Leclerc pedig a harmadik helyig zárkózott fel. A mercedeses pilóták közül végül Lewis Hamilton teljesített jobban, aki a hajrában még vezetett is egy ideig, de végül második lett.

A Racingline.hu főszerkesztője egyetértett abban, hogy az idei évben most kínálkozott a legjobb esély a brit számára, hogy ne szakítsa meg azt a győzelmi sorozatát, hogy mióta 2007-ben bekerült a Forma–1-be, minden évben legalább egy versenyt nyert. Arra is felhívta a figyelmet, hogy csapattársa, George Russell a szezon fele, tehát nagyjából a Magyar Nagydíj óta – noha továbbra is eredményes – olyan hibákat vét, amik korábban nem voltak tőle megszokottak tőle.

Carlos Sainz-ot illetően úgy fogalmazott, hogy az év legpechesebb pilótája, bár úgy gondolja, hogy a spanyol derekasan helytáll a mezőnyben. De ha a Ferrari világbajnok szeretne lenni, akár vele, akár Charles Leclerc-rel, a mostaninál több kell.

Vámosi Péter egyébként nem gondolná, hogy az eredménytelenségben Sainz lenne a ludas, igaz, az Egyesült Államok Nagydíjon szerinte ő is benne volt a történetben vastagon, de ha ezt tisztázni tudja magában, és visszatér akárcsak a tavalyi formájához, jó évek elé nézhet. Emellett Leclerc-t is méltó kihívójának tartja Max Versappennek, bár azt sem tartja kizártnak, hogy – a fent említett FIA-s ügy végkicsengéseként –

végül Mercedes–Ferrari csatát hozhat 2023 inkább, nem pedig a Red Bull diadalait.

Nyitókép: MTI/EPA/GREG NASH