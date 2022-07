Következik Csercseszov első BL-selejtezője a Fradival

A Ferencváros tavaszi alapemberei közül eddig csak Miha Blazic távozott, míg a sérült Ryan Mmaee-t és Olekszandr Zubkovot, illetve Muhamed Besicet nem nevezte be a klub a selejtező első fordulójára. A zöld-fehérek a mostani átigazolási időszak kezdete óta négy játékost szerződtettek, a holland Mats Knoestert, a Maliból származó Adama Traorét, a francia Xavier Mercier-t, valamint a dán Rasmus Thelandert. Utóbbi kivételével mindegyikük ott van Kazahsztánban a keretben, valószínűleg játéklehetőséget is kapnak.

A magyar bajnoki címvédő a felkészülés során kikapott a Sepsitől, majd legyőzte a bolgár Ludogorecet és a német Karlsruhét is. Ha az alapozó időszakban nem is feltétlenül az eredmény a lényeg a felkészülési mérkőzéseken, Csercseszov feltétlenül örömmel tapasztalhatta, hogy csapata mérkőzésről mérkőzésre jobb teljesítményt nyújt.

A Fradi az első és a második selejtezőkörben (annak is megvan a sorsolása, továbbjutás esetén a pozsonyi Slovan vagy a georgiai Dinamo Batumi következik) is kiemelt volt, ami azt jelenti, hogy esélyesebb riválisánál. A Tobol elsősorban kazah játékosokra épít, a legutóbbi, múlt pénteki bajnoki mérkőzésén mindössze négy légiós játszott. Két szerb, Jovancsics és Tosics – közülük utóbbi a Manchester United tagja is volt pályafutása csúcspontján – valamint egy üzbég, Igore Szergejev és egy portugál, Rúben Brigido, aki egyébként már több mint két éve kazah klubokban futballozik. Szerb az edző is, Milan Milanovics, aki idén májusban vette át a csapatot, azaz a bajnoki címet még nem vele nyerte a Tobol.

A mai mérkőzés visszavágóját jövő szerdán játsszák majd a Groupama Arénában. A győztes ellenfele a Slovan, vagy a Dinamo Batumi lesz, mindkettőnek van korábban a Ferencvárosban is szerepelt játékosa, a szlovákoknak Holman Dávid, a georgiaiaknak a ghánai Frimpong személyében. A párharc vesztese átkerül a Konferencia-ligába, a kiírás szerint az észak-macedón Shkupi vagy a gibraltári Lincoln Red Imps lesz majd az ellenfele. Előbbi 3-0-ra megnyerte pályaválasztóként az első mérkőzést kedd este, tehát vélhetően marad a BL-selejtezőben, így a Lincoln jönne a Fradinak.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor