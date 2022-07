Keszthelyi-Nagy Rita az ezüstéremről: a vb után ezt kell folytatni

Nagyon kevés hiányzott: egy pici szerencse és egy picit jobb emberelőny-kihasználás, az, hogy mentálisan nyomás alá tudjuk helyezni őket. Ráadásul az a játékos talált be az elején, akit legkevésbé akartunk, mert tudtuk, hogy ő fogja fellendíteni a játékukat – sorolta Keszthelyi-Nagy Rita olimpiai bronzérmes, világbajnoki ezüstérmes, Eb-győztes vízilabdázó. Mindent kiadtak magukból, 8–4-ről is felálltak, a maximumot nyújtották.

"Fantasztikus volt ez a világbajnokság, és ez az ezüst, ez a hatalmas élmény csak motiváló lehet a jövőre nézve, hogy szebb eredményt is el tudjunk érni – és én tudom, hogy el tudunk, ez ki fog egyszer jönni."

Azon fognak dolgozni, hogy Párizsig még közelebb kerüljenek az amerikai csapathoz, de más jó ellenfél is van a mezőnyben, akár a spanyol, az olasz vagy az átalakult holland válogatott. Az USA-t most azért lehetett volna elkapni, mert rengeteg helyen volt változásuk, ám jól gazdálkodtak a rutinos embereikkel és azok végig bent tudtak maradni – mondta a magyar válogatott csapatkapitánya. Hangsúlyozta: mindenki sokat fog fejlődni a következő években és nekik is sokat kell dolgozniuk azon, hogy ne előzze meg őket a többi csapat.

Értékelése szerint

rengeteget érett a csapat a vb kezdete, az erdélyi edzőtáborozás óta.

Fontos lesz, hogy a vb után ezt kell folytatni, "mert csak akkor volt értelme" – mondta Keszthelyi-Nagy Rita.

Nyitókép: MTI/Czagány Balázs