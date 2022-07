Faragó Tamás: ha a második hely is kudarc, akkor ez eléggé blamázs

Meglátása szerint a női pólóválogatott vb-ezüst eredménye várható volt. A csapat már az utóbbi időkben is remek eredményeket ért el, és most is nagyon egységes és taktikus volt, ezért joggal remélték, hogy akár győzhetnek is az amerikaiak ellen a döntőben, amihez végül nem sok hiányzott. Úgy véli, hogy a „csajok” nemcsak nagyon tehetségesek, de megvan az az ambíció és elszántság is bennük, ami a végső győzelemhez szükséges. A szakvezetést – élükön Bíró Attila szövetségei kapitánnyal – is nagyon profinak tartja.

Amellett, hogy minden játékost klasszisnak tart a maga nemében, a csapatkapitány, Keszthelyi-Nagy Rita szerepének fontosságát külön kiemelte. A Nemzet Sportolója szerint egy női mérkőzésen az is fontos, hogy valamiképp a másik csapat is gyengén játsszon, amit taktikailag is „meg lehet oldani”, így például a szombati mérkőzésen az amerikaiak nem nagyon találták a magyar védelem gyenge pontját. Ugyanakkor az Egyesült Államok kapusa is klasszis teljesítményt nyújtott a fináléban (is) – ismerte el az olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó. Hozzátette, az amerikai válogatott ellen egyébként sem könnyű játszani. A tengerentúlon 40-50 ezer igazolt versenyző van, miközben idehaza 2-3 ezer.

Mindeközben a magyar férfi vízilabda-válogatott csupán a hetedik helyen végezett a budapesti vizes-vb-n. Az eredménnyel kapcsolatban Faragó Tamás úgy fogalmazott: „ha Rajki Béla bácsi szavait idézzük, miszerint a második hely is kudarc, akkor azt gondolom, hogy

ez eléggé blamázs eredmény”.

Szerinte ennél mindenki többet várt, azt gondolva, hogy akár a tornát is megnyerhetik.

Zalánki Gergő vízilabdázó az utolsó, Montenegró elleni győztes meccs után úgy nyilatkozott, hogy hiányzott a csapatmunka. Faragó Tamás szerint sok játékosnál inkább az volt észrevehető, hogy a valóság és a magáról kialakított kép nem állt összhangban, ami nem feldobta, hanem inkább lenyomta őket. Éppen ezért szükségét látná olyan játékosoknak is, akik a mérkőzéseket „másképp akarják megélni”. „Én is voltam játékos, én is ismerem az érzést… ez a csapat nem nyerni, hanem túlélni akart, de a kettőnek egészen más az energiatartalma, és az eredménye is csak az ismert lehet” – magyarázta.

A spanyol–olasz döntőt illetően azt mondta, hogy valóban a két legjobb együttes jutott a fináléba, akik korszerű, szellemes és látványos vízilabdát játszottak. Faragó Tamás a legszimpatikusabbnak azt találta, hogy egyik csapaton sem látszott, hogy egy pillanatra is feladta volna a mérkőzést. A vízilabda fejlődésének irányát tehát egyértelműen ez a két csapat prezentálta Budapesten – tette hozzá.

A vb miliőjét röviden úgy csodálatosként jellemezte. Mint mondta, a vízilabdázók többsége minden pillanatban „el volt ájulva”, hogy milyen fantasztikus volt a közönsége, és hogy milyen népszerűségnek örvend a sportág Magyarországon. Szavai szerint mindenki a legjobbakat mondja a szervezésről és dicséri Magyarországot és Budapestet, nem érdemtelenül. Hatalmas siker Kicsit más vizekre evezve, a Nemzet Sportolója hatalmas sportdiplomáciai sikernek nevezte, hogy Molnár Tamás lett a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a FINA vízilabda technikai bizottságának vezetője, míg Kemény Dénest az edzői testület elnökévé nevezték ki. Erről bővebben itt írtunk. Faragó Tamás megjegyezte, elsősorban annak örül, hogy végre nem „nevesincs” embereket jelöltek ki a posztra, hiszen Molnár Tamás egykor a világ legjobb centere volt, aki háromszor nyerte meg az ötkarikás játékokat, míg Kemény Dénes háromszor vezette olimpiai győzelemre a válogatottat. A szakma ilyen értelemben a helyére került – fogalmazott.

