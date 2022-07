Így látták a hősies pólófinálét a főszereplők

Bíró Attila szövetségi kapitány hektikus mérkőzés után értékelt az M4 Sport kamerája előtt. Két büntetőt is könnyen adtak meg az amerikaiaknak, pontatlanul mérték az időt, így nem csoda, hogy zaklatottan értékelt a kapitány a favorit Egyesült Államokkal szemben szoros csatában a Margitszigeten elvesztett világbajnoki döntő után.

„Minimálisan jobb volt az amerikai válogatott, a végén azért kaptak egy-két könnyebb ítéletet, ami nem tetszett. Talán nincs erre szükségük, amúgy is jobb csapat nálunk, egy hangyafasznyival jobbak voltak.

Meg akartuk nyerni ezt a vébét, volt is rá sanszunk. Kritikus helyzetekben azért mi is hibáztunk, kár lenne letagadni, hogy gyengék voltak a lövéseink, és egy-egy emberelőnyös játékban nem álltunk a helyzet magaslatán, de tény, hogy sokkal jobban meg kellett szenvednünk az ítéletekért, mint nekik” – idézi a 24.hu a Bíró Attila által az M4 Sportnak elmondottakat.

Elmondta, négy éve kezdte a munkát a csapattal,

2020 óta mindig dobogóra állhattak a világversenyeken.

„A fejlődés töretlen, de most már győzni is meg kell tanulnunk” – zárta a villámértékelést Bíró Attila.

A magyar női vízilabda-válogatott tagjai büszkék a hazai rendezésű világbajnokságon szombaton nyert ezüstérmükre, ugyanakkor nem elégednek meg ennyivel, és még magasabbra törnének – írja az MTI.

A házigazda a Margitszigeten rendezett fináléban óriási csatában, 9-7-re kapott ki a sorozatban negyedik sikerét szerző, a legutóbbi három olimpián győztes amerikai együttestől.

"Köszönetet kell, hogy mondjak a lányoknak, fantasztikusan játszottak, és az elmúlt két héten gyakorlatilag mindent kiadtak magukból. Azt gondolom, ha néhány szituációban talán egy picivel szerencsésebbek vagyunk, vagy okosabb megoldást választunk, másképpen alakulhatott volna a végén a döntő" - nyilatkozta a szövetségi kapitány az éremátadót követő sajtótájékoztatón.

A szakember kiemelte: ez a finálé igazi ünnepe volt a női vízilabdának. Ehhez csatlakozott az amerikaiakat irányító Adam Krikorian, aki hozzátette, irigyeli a magyar válogatottat, hogy hatezer ember előtt játszhat. Bíró Attila erre reagálva azt mondta, ő pedig az aranyérmeket fogadná el.

A csapatkapitány Keszthelyi-Nagy Rita szerint

a világbajnokság egyik legfontosabb mozzanata a csoportkörben az olaszoktól elszenvedett vereség utáni volt,

amikor is nem voltak jó érzéseik, de ezeket közösen ki tudták kapcsolni, ez pedig megmutatta a csapat erejét.

"Egy közösségben fontos, hogy mindent elmondjunk egymásnak, ami a szívünket nyomja, hiszen ez a vízben is sokat számít, hogy szólsz a másikhoz" - fogalmazott.

Az Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes klasszis kijelentette, nagyon büszke a csapattársaira, hiszen amit kértek egymástól, hogy tükörbe tudjanak nézni és mindent megtegyenek, az sikerült.

"Az elején kicsit görcsösek voltunk, nem tudtunk élni a lehetőségeinkkel, ehhez egy kicsit még nőnünk kell, de nincs bennünk hiányérzet, mert mindenki kiadta magából a maximumot" - mondta.

Keszthelyi-Nagy megjegyezte, véleménye szerint ez a csapat a jövőben képes lehet döntőket nyerni, a következő időszakban pedig azért fognak dolgozni, hogy mindenképpen a világ élvonalában maradjanak.

Gurisatti Gréta, aki három gólt szerzett a fináléban, arról beszélt, hogy a csapat elsősorban mentálisan lépett óriásit előre, de szeretnének tovább fejlődni:

"Rengeteg munkát beletettünk, sajnálom, hogy nem úgy jött ki a végén, ahogy elterveztük, de büszkének kell lennünk.

Olyan mentális állapotot hoztunk ki magukból, amilyet korábban még soha.

Amikor az amerikaiak a negyedik negyedben négy góllal elmentek, akkor is azt mondtuk egymásnak az időkérésnél, hogy nincs vége, amíg nincs vége. A tokiói olimpia után az volt a cél, hogy a párizsi játékokra a döntő reális cél legyen, remélem, ott lesz a helyünk két év múlva."

Leimeter Dóra azt mondta a közönség előtt, győzni szerettek volna, erre is készültek, és képesnek érezte a csapatot a sikerre.

"Becsülettel felkészültünk, a mi hibáinkból kaptunk ki, elkerülhető gólokat kaptunk, nagy dolog, hogy ez az amerikai csapat csak így tudott nyerni" - fűzte hozzá.

A válogatott balkezese megjegyezte, véleménye szerint még ennél is több van ebben a csapatban.

A magyar válogatott a 2013-as barcelonai bronzérem után lett újra dobogós világbajnokságon, legutóbb 2005-ben Montrealban játszott vb-döntőt, akkor Faragó Tamás irányításával éppen az aktuális címvédő amerikai csapatot győzte le hosszabbítás után, megszerezve ezzel története második vb-aranyát.

A magyarok így öt éremmel zárták a vizes világbajnokságot:

az úszó Milák Kristóf a Duna Arénában 100 és 200 méter pillangón diadalmaskodott, a nyílt vízi úszóknál a váltó második, Gálicz Péter pedig 25 kilométeren harmadik volt.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd