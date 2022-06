Négygólos győzelem Anglia ellen - értékelések a mérkőzés után

Sikerével 69 év után diadalmaskodott újra a szigetországban, és a 3. csoport élére ugrott.

(A mérkőzést élőben tudósítottuk, a fényképes összeállítás ide kattintva olvasható.)

Sallai Roland: "Senki nem gondolta volna, hogy négy gólt lövünk az angoloknak, és különösen szép látni, hogy honnan hova jutottunk, most már számolni kell a magyar válogatottal. Az elején új volt a szakmai stáb és a játékosok sem voltak annyira összeszokva, de mostanra beért a munka. Mi jobban akartuk ezt a győzelmet, csúsztunk-másztunk, mindenki az utolsó erejét is kitette a pályára, úgyhogy csak gratulálni tudok, le a kalappal mindenki előtt" - mondta az M4 Sport közvetítése szerint a mérkőzés után a játékos, akinek ez volt az első duplája a válogatott színeiben.

Gazdag Dániel: "Büszkék lehetünk erre az eredményre mi is és az egész ország is. Mentálisan erősebbek voltunk az angoloknál, fontos volt megszerezni a vezetést az első félidőben. Még mi sem fogjuk fel, hogy mekkora dolgot vittünk véghez a 4-0-s győzelemmel, én is annak örülök egyelőre, hogy gólt szereztem" - értékelt, megjegyezve, hogy a szurkolók fantasztikusak voltak.

Nagy Zsolt: "Nem gondoltam volna, hogy az elején ilyen különbség lesz, Anglia nagyon nyomott, de ki tudtuk védekezni, és belül azt éreztem, hogy 2-0-ig nincs megállás. Nagyon erős most a magyar csapat, mindegy, mennyi meccs van, ha felvesszük a mezt, nincs fáradtság és fájdalom. A gólt még nem dolgoztam fel, de nagy öröm" - mondta. A mentális erejüket szerinte az adja, hogy bárkit bármilyen posztra becserélnek, egységes marad a csapat.

Szalai Ádám: Örült, hogy a magyar közönség nem ült fel a Himnusz alatti provokációnak, ezzel a győzelem már az elején eldőlt - mondta. "Nagyon kemény volt ez a mérkőzés, nagyon jó volt a csapat. Maximálisan Marco Rossi munkájának gyümölcse az eredmény és azé, hogy ilyen játékosokból áll a csapat."

Ádám Martin: "Nincsenek egyénieskedések, tudjuk, hogy csak együtt tudjuk megcsinálni. Nagyon jó ellenféllel játszottunk, de 4-0 lett az eredmény, ezt nem kell magyarázni" - értékelt a játékos.

Marco Rossi: "Senki nem számíthatott semmi hasonlóra, a legszebb álmainkban sem. Volt néhány szerencsés epizód is, de megérdemeltük őket, mert a játékosok az első perctől összetartottak, igazán egy csapat voltak. Ha belegondolok, hogy hol és hogyan kezdtük a munkát és hova érkeztünk, erről nem is álmodtam volna, számomra ez hihetetlen dolog. A pályafutásom egyik topmeccse ez, de a pályafutásom Magyarországon kezdődött, azt megelőzően Olaszországban alacsonyabb szériákban edzősködtem. Csak Magyarországtól kaptam meg azt a lehetőséget, hogy idáig eljussunk. A szurkolók ismét hihetetlenek voltak, Magyarországon még az olaszoknál is lelkesebbek tudnak lenni a szurkolók, néha nem hiszek a szememnek, mennyi érzelmet át tudnak adni a srácoknak. Büszke vagyok rájuk is" - értékelt a magyarok szövetségi kapitánya.

"A mélységet nem tudták kiaknázni az angolok, megpróbálták túlterhelni a jobboldalunkat és kihasználni, hogy rövidebb a kispadunk. A második játékrészben kicsit jobban feljöttek, de mondtam a játékosoknak, hogy ha ilyen ellenfél ellen játszol, meg kell szenvedni a mérkőzést, mert óriási munkát követel meg. Mondtam is nekik: itt futni kell, és ha rajtad van a magyar válogatott mez, nem lehetsz sérült vagy fáradt."

Gareth Southgate: "Nagyon jó válogatott ellen játszottunk, az első gólnál elvesztettük az önbizalmunkat. Megpróbáltam cserékkel visszanyerni a lendületet, de amikor támadásba lendültünk, kiaknázta a magyar válogatott a védelmi hibáinkat" - mondta az angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. "A játékosaim fantasztikusan játszottak. Az elmúlt négy mérkőzésre fiatal játékosokat igyekeztem választani, a vébé előtt nem akartam leharcolni a játékosaimat, ennek ez volt az ára. Nem bírálom a játékosokat, tanulnak ebből. Szeptemberben még két küzdelmes mérkőzés vár ránk, addig sok munka van még a kerettel, el is kezdjük a munkát."

Meglátása szerint Marco Rossi nagyszerű munkát végzett és a magyar csapat megérdemelte játékával a győzelmet.

Nyitókép: James Baylis - AMA/Getty Images