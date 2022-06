Jamie Carragher az angol szurkolóknak: Pofa be, bohócok!

Az angol futball gyászol a magyarok elleni 0-4 után. A BBC Sport például osztályozta a meccs játékosait, a mérkőzés embere címet a két gólt szerző Sallai Roland érdemelte ki (8,76), míg az angolok legjobbja, Jude Bellingham 3,1-es jegyet kapott.

A wolverhamptoni mérkőzés alatt a hazai szurkolók folyamatosan támadták Gareth Southgate szövetségi kapitányt, többek között a "nem tudod, hogy mit csinálsz" rigmust skandálták, és a menesztését követelték. Jonathan Northcroft, az ismert újságíró Twitter-posztja szerint ez őrültség.

"Tizenegy hónapja a döntőbe vitte Angliát, egy büntetőre volt a győzelemtől" – írta a tavalyi, olaszok ellen elveszített Európa-bajnoki döntőre utalva.

These Nations League games have been utterly horrific for England but the boos, the chants of "you don't know what you're doing" and "sacked in the morning" at Southgate? I can say this as a neutral: it's mad. England...he had you in a final 11 months ago. A penalty from winning! — Jonathan Northcroft (@JNorthcroft) June 14, 2022

Gary Neville korábbi Manchester United-legenda, most szakértő terelni próbál, szerinte szimpátia illeti a játékosokat és a szurkolókat is, mert ilyenkor nem tétmeccseket kellene vívni, hanem pihenni.

Sympathy for the fans and for the players. This isn’t right. Players/Coaches will have to collectively come together to start to influence the programme to get that clear break.. — Gary Neville (@GNev2) June 14, 2022

Gary Lineker, a korábbi csodacsatár, jelenlegi BBC-műsorvezető szerint Southgate-nek pihentetnie kellett volna kulcsjátékosait.

"Már korábban megmondtam, hogy a válogatott kihagyott egy lehetőséget azzal, hogy nem pihentette a fontos játékosait, akik így frissek lehettek volna a világbajnokságra. Imádnám azt is, ha a Liverpool játékstílusát vennénk át. Tökéletesen illene hozzánk. De azt is elismerem, hogy soha nem voltam edző" – írta a Twitteren.

I said previously that @EnglandFootball missed a trick by not resting all their important players so they’d be fresh for the World Cup. Would have also loved to have seen us adopt Liverpool’s way of playing. Would suit us perfectly. I also acknowledge, I’ve never been a coach. — Gary Lineker ?? (@GaryLineker) June 14, 2022

Még nála is határozottabb álláspontot képviselt Jamie Carragher, a Liverpool hajdani védője egyértelműen a szövetségi kapitány védelmére kelt:

"Pofa be, bohócok! Ez az edző két tornán is a legjobb helyezésre vezette a válogatottat 1966 óta."

“You don’t know what you’re doing” shut up you clowns. This manager has taken the country in two tournaments to the best positions since 1966. #ENGvHUN — Jamie Carragher (@Carra23) June 14, 2022

Stephen Warnock korábbi válogatott játékos szerint viszont Southgate briliáns munkát végzett a válogatottnál, de a továbblépésnek már a gátja lehet.

"Nem vagyok biztos abban, hogy alkalmas arra, hogy a következő lépést megtegye" – mondta a BBC-nek, és hozzátette, ha lemondana vagy menesztenék, akkor a világ legjobb edzői jelentkeznének az állásért, mert annyira szeretnének ezzel a kerettel dolgozni.

Nyitókép: MTI/EPA/Felipe Trueba