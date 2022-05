Szebb jövőt ígér a Hertha sportigazgatója

Az osztályozó második mérkőzésén a berliniek Hamburgban diadalmaskodtak, és az első vesztes mérkőzés után csakis a jobb gólkülönbségnek köszönhették, hogy továbbra is az első osztályban folytathatják.

A berlini szurkolótábor haragját ezzel sikerült lecsillapítani, a klub vezetőségében azonban megindult a lavina.

Közvetlenül a hamburgi győztes visszavágó után az addigi vezetőedző, a márciusban kinevezett Felix Magath jelentette be, hogy távozik posztjáról.

A sportigazgató, a szlovén származású, egykori német válogatott labdarúgó, Fredi Bobic "megmentőként" jellemezte Magathot, a klub befektetője, Lars Windhorst pedig méltatta, hogy "tapasztalatával és vezetői nagyságával megakadályozta, hogy a csapat kiessen".

A berliniek keserű edzőkeringővel büszkélkedhettek.

Még Dárdai Pál irányításával kezdték el a szezont, őt november végén felmentették, majd Tayfun Korkut ült a kispadra, akit Magath követett.

Nem sokkal később távozott az egyesület éléről a klub 71 esztendős elnöke, Werner Gegenbauerr, aki 14 éven keresztül irányította a klubot. Őt pedig Ingo Schiller, a klub gazdasági vezetője is követte.

A legfrissebb értesülések szerint véglegesen útilaput kötöttek Michal Pretz korábbi sportigazgató talpára is, aki hosszú időn keresztül Dárdai Pál főnöke, korábban pedig ugyancsak éveken át játékostársa volt.

Ilyen körülmények között "egyetlen állandónak" a sportigazgató számít, noha szakértők szerint ugyancsak jócskán felelős a katasztrofális szezonért.

Bobic most egy interjúban arról beszélt, hogy a Herthának új kezdetre van szüksége. Ezzel kapcsolatban azonban csupán annyit mondott:

"Csak az a bizonyos, hogy semmi nem maradhat úgy, ahogy eddig volt."

Utalt arra is, hogy a keret teljes felfrissítése várható. Senki nem nélkülözhetetlen. A Herthának újra ki kell találnia magát.

A siker érdekében Bobic arra utalt, hogy mindenekelőtt három, a múltban elkövetett hibát kell elkerülni.

A hibák között említette, hogy az edzőket a múltban - mint állította - nem a futballal kapcsolatos elképzeléseik miatt szerződtették. Hibának tartotta azt is, hogy a játékosok igazolását ritkán egyeztették az éppen hivatalban lévő edzővel. Harmadik hibának pedig azt hozta fel, hogy "soha nem lehetett nyugodtan dolgozni, mert a klubot szinte heti rendszerességgel újabb és újabb káosz sújtotta".

Bobic azt ígérte, hogy már néhány napon belül egy új edző fogja támogatni munkáját.

Az új trénertől agresszív és támadó játékszellemet vár. Az új igazolásoknak ehhez a szellemhez kell igazodniuk

- fogalmazott.

Bobicot kinevezése óta a klubon belül jócskán érték bírálatok is. Többen vélekedtek úgy, hogy az általa sürgetett igazolások többsége nem vált be. Mint ahogy a kritikusok szerint nem vált be Dárdai Pál elbocsátása, illetve az utód Tayfun Korkut kinevezése. Felrótták azt is, hogy Bobic túl sok új munkatársat hozott magával.

