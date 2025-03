Gyászba borul egész Észak-Macedónia

A kormány az éjszakai szórakozóhelyek és diszkók biztonsági átvizsgálását is elrendelte a vasárnapi, rendkívüli ülésén.

Mint arról az Infostart is beszámolt, vasárnap hajnali háromkor kiütött tűz okozta káoszban a menekülő emberek többeket agyontapostak. A DNK R&B együttes több tagja, valamint a kísérőzenészek és vokalisták is kórházba kerültek.

Pancse Toskovszki belügyminiszter közölte, egy rendőr is az áldozatok között van, aki a kábítószer-használat megelőzése, illetve az esetleges fiatalkorú résztvevők megfigyelése miatt tartózkodott a diszkóban. Mint mondta, körülbelül húsz gyanúsítottat azonosítottak az üggyel összefüggésben, tizenötüket elfogták, egyes gyanúsítottak a halálos áldozatok között vannak, mások a sérültek között.

A letartóztatottak között van a koncert főszervezője, aki a belügyi tárca vezetője szerint közvetlen módon tehető felelőssé a tragédiáért, míg a gyanúsítottak között szerepel egy korábbi illetékes államtitkár, valamint a védelemért felelős igazgatóság korábbi vezetője és néhány munkatársa.

