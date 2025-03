Szenzációs felfedezés: nemcsak színesek, hanem még illatosak is voltak az ókori szobrok

"Egy fehér márványszobrot nem arra szántak, hogy arra pusztán kőből faragottként tekintsenek" - mondta Cecilie Bröns, a tanulmány szerzője pénteken a Videnskab.dk tudományos hírportálnak nyilatkozva. "Igazi istenhez, vagy istennőhöz kellett hasonlatosnak lenniük" - mutatott rá a koppenhágai Glyptotek művészeti múzeum konzervátora, hozzátéve, hogy a hatáshoz nyilván a megfelelő illat is hozzájárult.

Bröns tanulmányában megfogalmazott elméletéhez egyebek között antik templomok feliratait és olyan ókori írókat tanulmányozott, mint Cicero.

- hangsúlyozta a szakember. Példaként Cicero egyik beszámolóját hozta fel Artemisz ókori görög istennő szobrának feldíszítéséről a szicíliai Segesta városában. A szobrot akkor kenőcsökkel, illetve illóolajokkal kenték be. Délosz szigetének antik templomaiban talált feliratokból pedig az derül ki Bröns szerint, hogy a szobrokat rózsaparfümmel hintették be.

