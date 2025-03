Dénes Ferenc az MU stadionprojektjéről: digitális Young Trafford kell, de nem lesz olcsó

Százezer férőhelyes új futballstadion építését jelentette be a hét elején Sir Jim Ratcliffe, a Manchester United résztulajdonosa. A 20-szoros angol bajnok és háromszoros BEK/BL-győztes klub jelenlegi, 115 éves otthona, az Old Trafford 74 ezer néző befogadására alkalmas. Az Ineos multinacionális vegyipari vállalat elnök-vezérigazgatója a BBC-nek adott interjújában azt mondta, a jelenlegi stadion kiválóan szolgálta a klubot több mint száz éven át, ma már azonban elavultnak számít a sportvilág legkiválóbb létesítményeihez viszonyítva. „A meglévő telek mellé új arénát építve megőrizhetjük az Old Trafford szellemiségét, miközben egy igazán korszerű stadiont kapunk majd, amely néhány lépésnyire a történelmi otthonunktól varázslatos szurkolói élményt fog nyújtani” – fogalmazott a brit milliárdos.

Jim Ratcliffe kiemelte: fontosnak tartják, hogy az új stadion katalizátora legyen a környék társadalmi és gazdasági megújulásának, munkahelyeket és befektetési lehetőségeket teremtsen, de nem csak az aréna építése alatt, hanem egészen a stadionnegyed elkészültéig. Megépülése után az új létesítmény a legnagyobb stadion lesz a szigetországban, megelőzve a 90 ezer férőhelyes Wembleyt.

Dénes Ferenc az InfoRádióban úgy fogalmazott, a keserű jelen ellenére továbbra is óriási kereslet van a Manchester United mérkőzései iránt, és nyilván a tulajdonosi kör is „kimatekozta”, hogy megéri-e belefogni egy ekkora beruházásba. Úgy véli, biztosan megtelik majd az új százezres stadion is, és a klubvezetők azzal kalkulálhatnak, hogy az évek során megtérül majd a gigaprojekt a jegyeladások révén.

A sportközgazdász szerint a Manchester United szervezetileg és sportszakmailag is lemaradt a legjobbakhoz képest, márpedig a sportszolgáltatási és a szórakoztató piacon mindig kiélezett a verseny, folyamatosan új szereplők tűnnek fel, és ha valaki nincs résen, nagy hátrányt szedhet össze. Hozzátette: az angol rekordbajnok jelenleg nemcsak a korszerűtlen stadionja miatt nem versenyképes, hanem

innovációban, a sportszakmai felkészítéshez kapcsolódó technológiákban, az analizáló rendszerekben sem tudta tartani a lépést a topklubokkal, ami meglátszik a pályán nyújtott teljesítményben is.

Sokan azt várták Rúben Amorim tavaly novemberi kinevezésétől, hogy a portugál szakember irányításával elindul felfelé a csapat, ez azonban még várat magára, hiszen az MU csak a 14. helyen áll a tabellán, ami több mint csalódást keltő, hiszen a vörös ördögök eddigi legrosszabb szezon végi helyezése a nyolcadik volt – a 2023/2024-es idényben – a Premier League-érában.

A Manchester United a korábbi évtizedekben anyagi szempontból is a világ legjobbjai közé tartozott, jelenleg azonban ingatag lábakon áll, és több területen is komoly spórolásba, strukturális átalakításba kezdett. Jim Ratcliffe eddig csaknem ötszáz dolgozót bocsátott el az MU-tól, további megtakarítást jelenthet a klub kantinjának bezárása, az ingyenétkezés megszüntetése az alkalmazottak számára, továbbá a minimális jegyár 66 fontra történő emelése az összes kategóriában. Sokak szerint szentségtörést követett el az üzletember azzal, hogy közölte a klub legendájával, Sir Alex Fergusonnal: nem engedhetik meg magunknak, hogy továbbra is évi kétmillió fontot fizessenek neki.

Dénes Ferenc elmondta: a számok alapján az elmúlt öt évben egyértelműen veszteséges volt a Manchester United, mégis látszik egyfajta stabil gazdálkodás, mert az évi bevételek és kiadások összevetésében viszont pozitív a mérleg. A fő problémát a sportközgazdász szerint „a múlt bűnei okozzák”. Ezzel arra utalt, hogy

a Glazer család a kétezres évek közepén hitelből vásárolta meg a klubot, és ennek az adósságnak a pénzügyi terheit nyögi még most is a vezetőség.

Dénes Ferenc megjegyezte: helyi források szerint jelenleg 700 millió font körüli lehet a Manchester United adóssága, ami egy ekkora egyesület büdzséjét tekintve még nem is számít borzalmasan nagy összegnek, a kamatterheket viszont már nem tudja kitermelni úgy, mint például a kétezres években. „Folyamatosan fizetik a kamatokat, a törlesztőrészeket, és ez már nem fér bele a gazdálkodásba” – állapította meg a sportközgazdász.

A Forbes kimutatása szerint a Manchester United még mindig a top három futballmárka egyike az egész világon, ami Dénes Ferenc szerint óriási potenciált jelent, nyilván ezért is jelent meg a klub körül Jim Ratcliffe és az Ineos. Ez a környezet biztatja arra a befektetőket, hogy érdemes belevágni egy stadionépítési projektbe. A sportközgazdásznak vannak fenntartásai Jim Ratcliffe mozgásterével, rátermettségével kapcsolatban, és maga a tulajdonos is elismerte a legutóbbi nyilatkozataiban, hogy követtek el bizonyos hibákat átigazolások és fizetésmegállapítások terén, valamint azzal is, hogy tavaly szerződést hosszabbítottak Erik ten Hag vezetőedzővel az FA-kupa megnyerését követően.

Dénes Ferenc a stadionépítéssel kapcsolatban megjegyezte, hogy ma már nem húznak fel „a kilencvenes években még elfogadott klasszikus betonteknőket”, hanem tartalmas családi élményt biztosító szórakoztató központokat építenek a legmodernebb digitális technológiákat is bevetve. Ennek pedig megvannak a költségei, így vélhetően nagy összegeket fog megmozgatni a Manchester United is. A sportközgazdász az autóvásárlást hozta fel példaként, amikor sokat számít, milyen a karosszéria, a mai stadionok esetében pedig az extra szolgáltatásokkal lehet igazán kitűnni, amelyek ugyanakkor nagyon megdobják a költségeket. „Az világos, hogy nem építenek még egy ugyanolyan Old Traffordot, egy digitális Young Traffordot kell építeni, ami viszont nagyon sokba fog kerülni” – összegzett Dénes Ferenc.