Megsaccolta a szakember az idei fagyiárakat

A penzcentrum.hu-nak adott hosszú interjút a szakember. A várható árakról azt mondta: "a tavalyi évben is nagyon óvatosan nyúltak hozzá az árakhoz a cukrászok, a legtöbben még az előző éves infláció mértékével sem emelték az áraikat".

Ami 2025-öt illeti "egy gombóc ára

nagyjából 550-650 Ft körül lesz.

Biztos, hogy a szezon elején sokan fogják még a tavalyi áron kínálni a fagylaltot és szerintem idén is lesznek olyan üzletek, akik nem emelnek majd árat, bízva a nagyobb forgalomban.

A sütemények ára már most is viszonylag magas, 1000 és 1500 Ft között mozog átlagosan, de sajnos az alapanyagárak, az előállítási költségek, a járulékok és a különböző adóterhek nem is teszik lehetővé, hogy olcsóbban adják a vállalkozások.

A nyári árakat nagyban befolyásolja majd a forint árfolyama. Bízik abban, hogy a forint erősödni fog idén, mert rengeteg alapvető alapanyag érkezik külföldről, aminek az árát nagyban befolyásolja a forint-euró árfolyam".

Személyes tapasztalat

Amit az Infostart tapasztalt március elején Balatonalmádiban, hogy

még a tavalyi, 600 forintos áron kínálták a gombócot

azon a helyen, ahol egy elismerés kapcsán korábban interjút készítettünk a magyar fagylaltszokásokról.

Verseny

Az Erdélyi Balázzsal készült interjúban szó esik az Év Fagylaltja versenyről is. Ezt idén május 24-ére tervezik, a gyereknap előtti szombaton szeretnék megtartani a versenyt Hajdúszoboszlón, a szokásos fagylalt fesztivál keretében, egésznapos szórakoztató programok és szakmai bemutatók kíséretében.

Dubaji fagylalt

A szakmai elnök szerint a Dubai csoki jelenség megítélése szakmailag is eltérő és kicsit a fogyasztói társadalomról is ad egy képet, de sokat lehet és kell is belőle tanulni. Biztos, hogy sokáig már nem lesz itt velünk, de az idei fagylaltkínáltban még meg fog jelenni. Már januárban megjelent a következő csokis trend, a Dubai csoki Angel Hair változata, ami vattacukros töltelékkel készül és már megérkezett Magyarországra is. Biztos megvan már a következő ötlet is, amihez szintén szükség lesz néhány jónevű influenszerre és majd mindenki megőrül érte. Jól irányított kampányok ezek, nem tartanak sokáig, de addig nagyon intenzívek.