Amnerikai védelmi miniszter: az USA addig folytatja a jemeni csapásokat, amíg a húszik fel nem hagynak a tengerhajózás elleni támadásokkal

A Pentagon vezetője a Fox News hírtelevízió Sunday Morning Futures című műsorának adott interjúban közölte, hogy a "húszi fővárosra több tucat nagy hatóerejű bombát dobtak le, pontosan a kiszemelt célpontokra". A miniszter hangsúlyozta, hogy a húszik elleni amerikai akciók "könyörtelenül" folytatódnak mindaddig, amíg a szervezet ki nem jelenti, hogy leállítja a tengeri közlekedést akadályozó támadásait. "Ez a hadjárat a tengerhajózás szabadságáról és az elrettentő erő helyreállításáról szól" - fogalmazott.

Pete Hegseth hozzátette, hogy nem pusztán nemzetbiztonsági szempontok, de gazdaságiak is közrejátszanak, ugyanis amikor a globális hajózást és kereskedelmet éri a fenyegetés, ami miatt az áruszállítás két héttel tovább tart, és több millió dollárral nagyobb költséget okoz, akkor az azt jelenti, hogy egy terrorista szervezet túszává váltak. A miniszter emlékeztetett arra, hogy Donald Trump amerikai elnök a közelmúltban ismét a terrorszervezetek listájára helyezte a húszikat, ahonnan Joe Biden előző amerikai elnök idején eltávolították a Jement uraló csoportot.

A Fehér Ház X közösségi oldalán vasárnap hajnalban fényképeket tettek közzé Donald Trump elnökről, Marco Rubio külügyminiszterről, és Mike Waltz nemzetbiztonsági tanácsadóról, amint nyomon követik az amerikai hadsereg műveletét. "Az amerikai gazdaságot és nemzetet túl sokáig fenyegették a húszik erőszakos támadásai. Ez nem így lesz a jelenlegi elnökség idején" - olvasható az elnöki hivatal bejegyzésében.

Donald Trump szombaton saját, Truth Social közösségi oldalán jelentette be, hogy parancsot adott a katonai lépésre a húszik ellen. Szintén szombaton ezzel arról is beszámolt, hogy az Iszlám Állam egy vezetőjével és több társával végeztek az amerikai hadsereg egységei Irakban, amit a bagdadi kormánnyal és a kurd regionális kormányzattal egyeztetve hajtottak végre.

President Trump is taking action against the Houthis to defend US shipping assets and deter terrorist threats.



For too long American economic & national threats have been under assault by the Houthis. Not under this presidency. pic.twitter.com/FLC0E8Xkly