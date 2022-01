Elismerte Novak Djokovic a karanténszegést és a hamis adatokat, de van más is

Két nappal pozitív teszteredményének kézhez vételét követően megszegte a karantént és egy újságíróval találkozott, ismerte el Instagram-posztban Novak Djokovic. "Elismerem, hogy új időpontot kellett volna találnunk" – fogalmazott.

A BBC beszámolója szerint a bejegyzésben arról is írt, hogy ügynöke töltötte ki helytelenül beutazási papírjait.

Nem akarta cserben hagyni az újságírót

Novak Djokovic oltatlanként szeretne versenyezni az Australian Openen, amely jövő héten kezdődik. Ha engedélyt kapna arra, hogy pályára állhasson, megnyerhetné 21. Grand Slamét, amivel minden idők legsikeresebb férfiteniszezőjévé válhat. Január hatodikán érkezett meg Ausztráliába, ahol először érvénytelenítették vízumát azzal az indokkal, hogy nem teljesítette a beutazási követelményeket, majd bírói döntés alapján mégis megkapta azt, így kiszabadult a karanténhotelből, és edzeni kezdett. A kormány ugyanakkor nem zárta ki, hogy újra intézkedéseket léptetnek életbe teniszezővel szemben.

A bejegyzésben Novak Djokovic azt írja, hogy december 18-án a francia L'Equipe-nek adott interjút, mert nem akarta cserben hagyni az újságírót.

Azt állítja, végig tartott a távolságot és maszkot viselt, kivéve amíg fotózták.

A lap megerősítette, hogy a szerb teniszező maszkban adott interjút és akkor sem vette le a védőeszközt, amikor az újságíró azt mondta neki, öt percre távolítsa el.

Az interjút készítő Franck Ramella azt mondta, előre közölték vele, hogy oltottsági státuszáról és a közelgő ausztrál versenyről sem kérdezheti a teniszezőt, ezért arról sem tett fel kérdést, hogy teszteltette-e magát. "Ha meg is kérdezem, mi értelme lett volna?" – mondta utóbb az újságíró.

Az ügynök hibája

A beutazási nyilatkozatban tett hamis állítással ügynökét vádolja a teniszező: azt írta, ő ikszelt be rossz rubrikát, miközben a Spanyolországból utazó sportoló karácsonykor Szerbiában járt, vagyis utazott az Ausztráliába való belépést megelőző két hétben.

"Ügynököm őszintén elnézést kér az adminisztratív tévedésért" – fogalmazott

"Emberi hiba volt, nem szándékos megtévesztés."

Ha nem lenne elég a papírmunkával és a karanténnal kapcsolatos két ellentmondás, ott van még Djokovic PCR-tesztjének ügye is.

Először arról szóltak a hírek, december 16-án végeztette el a tesztet és aznap is kapott róla pozitív eredményt, később viszont már azt állították, 17-én derült ki betegsége. Megfertőződéséről azt írta most a teniszező: december 14-én nézett meg egy kosármeccset, amely után megtudta, hogy többen megbetegedtek a jelenlevők közül. Ezért 16-án elvégzett egy gyorstesztet negatív eredménnyel, de ugyanazon a napon PCR-tesztet is kért. Ennek eredményét másnap kapta meg, ezelőtt azonban részt vett egy gyerekek jelenlétében tartott rendezvényen, melyre a negatív gyorsteszt miatt ment el.

A pozitív teszt dátuma kérdéses

A Der Spiegel oknyomozása szerint azonban van esélye annak, hogy a pozitív PCR-teszt nem az, aminek Djokovic vallja. A német lap először negatív, majd pozitív eredményűként tudta beolvasni a teszthez tartozó QR-kódot, amely ráadásul úgy tűnik, nem egyezik meg a teniszező papír alapú teszteredményével, írja a The Guardian. A papír alapú eredmény sorszáma jóval magasabb, mint az állítólag Djokovic felgyógyulásakor elkészített, december 22-i eredményé, és december 26-i dátumúnak tűnik.

Ez alapján lehetséges, hogy az a teszt, amelyről Djokovicék azt állítják, december 16-án készült és pozitív, a valóságban december 26-án készült, tehát jóval azt követően, hogy a teniszező állítólagosan felépült betegségéből.

A két teszt sorszáma közti 50 ezres különbség nagyjából megfelel a Szerbiában 5 nap alatt elvégzett tesztek mennyiségének.

A szerb hatóságoktól a Der Spiegel kommentárt kért, de egyelőre még várnak erre. Az ausztrál hatóságok kommentárja szerint az idő közben napvilágra került tények fényében a vízummal kapcsolatos vizsgálatok elhúzódhatnak. Djokovic közben Ausztráliában edz, két alkalommal lépett pályára zárt kapuk mögött.

A nyitóképen a kilencszeres győztes, címvédő szerb Novak Djokovic az ausztrál nemzetközi teniszbajnokságra edz a melbourne-i Rod Laver Teniszstadionban 2022. január 12-én

Nyitókép: MTI/AAP/James Ross