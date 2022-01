A saját posztjai kérdőjelezik meg Novak Djokovic állításait

A karácsonyt Belgrádban töltötte, majd Spanyolországból utazott Ausztráliába közösségi médiában közzétett posztjai szerint a világelső teniszező: az ausztrál határőrség vizsgálja, hogy mi a valóság.

Bár hétfőn visszaállították vízumának érvényességét, Novak Djokovic sorsáról most az ausztrál bevándorlási miniszter, Alex Hawke dönthet, mivel hatalmában áll ismét törölni a vízumot és kitoloncolni a világ első számú férfi teniszezőjét. A vízum ismételt visszavonásához Hawke-nak meg kellene győződnie arról, hogy a visszavonás a közbiztonság veszélyeztetése miatt vagy közérdekből történt.

Bármilyen, a vízum újbóli törlésére vonatkozó döntést jó eséllyel megfellebbez majd a teniszező annak érdekében, hogy játszhasson az Australian Openen, ahol rekordot beállító, 21. Grand Slam győzelmét szeretné kivívni.

Instagramja szerint igenis utazott

A vízum ügyében ismételt vizsgálat alá kerülhet a teniszező bevándorlási nyilatkozata, illetve az is, hogy december 16-át követően, amikor is saját elmondása szerint a pozitív koronavírus-teszt eredményt kapott kézhez, nyilvános szereplései voltak maszk nélkül.

Január elsején benyújtott ausztráliai beutazási nyilatkozatában Djokovic a következő kérdésre nemmel válaszolt: "Utazott-e vagy fog-e utazni az ausztráliai beutazását megelőző 14 napban?".

A nyilatkozathoz tartozik egy figyelmeztetés is, miszerint hamis vagy félrevezető információ megadása súlyos bűncselekmény, amely polgári jogi szankciókkal is büntethető.

Djokovic a The Guardian szerint azt állította, hogy január 1-jén felhatalmazta ügynökét e nyilatkozat benyújtására, mielőtt január 4-én Dubajon keresztül Spanyolországból Melbourne-be utazott volna. A határőrség tisztviselőinek január 6-án adott interjújában Djokovic megerősítette, hogy a nyilatkozatot az ügynöke töltötte ki a Tennis Australia által jóváhagyott orvosi mentessége alapján, de az interjúban nem kérdezték az érkezés előtti két hétben történt utazásról.

Egy portugál teniszriporter, Jose Morgado Twitter-bejegyzése alapján úgy tűnik, hogy Djokovic karácsonykor Belgrádban járt, és Petar Djordjic kézilabdasztárral pózolt.

Novak Djokovic and Benfica’s handball player (the best, btw) Petar Djordjic in Belgrade today. pic.twitter.com/U7lti3xjcQ — José Morgado (@josemorgado) December 25, 2021

Djokovicról december 26-i Instagram-videofelvétel is készült, amelyen Belgrád utcáin teniszezik, de úgy tűnik, ezt azóta eltávolították. Djokovic Spanyolországból repült Melbourne-be, ahová január 5-én este fél 12-kor érkezett meg.

Teszteredménye is furcsa

Arra a kérdésre, hogy az utazási nyilatkozat újabb indokot szolgáltathat-e Djokovic vízumának törlésére, Hawke szóvivője azt mondta, hogy a miniszter még mérlegeli, hogy éljen-e az erre vonatkozó hatáskörével.

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a Der Spiegel arról számolt be: a Djokovic december 16-i koronavírustesztjéhez kapcsolódó QR-kód, amelyet hétfőn bírósági dokumentumokban tettek közzé,

egyes beolvasásokkor negatív eredményt mutat.

A Der Spiegel szerint ausztrál idő szerint hétfőn este negatív eredményt jelzett a rendszer, egy későbbi beolvasáskor pozitívat. Kedden a The Guardian is ellenőrizte azt, pozitívként beolvasva, a The New York Times riportere viszont kétféle eredményt is kapott arra.

Az ausztrál kormányon belül megoszlanak a vélemények arról, hogy zéró toleranciát kellene-e érvényesíteni az oltási kötelezettséggel kapcsolatban, és el kellene-e utasítani Djokovic felmentését a közelmúltbeli teszteredménye alapján.

Mindenkinek káros a kialakult helyzet

Bármi is legyen a történet cége, az ATP szerint annak mindenkire rossz hatása lesz.

"Az elmúlt napokban tapasztalt, a a játékosok ausztráliai beutazásával kapcsolatos komplikációk rávilágítottak arra, hogy világosabb szabályokra van szükség. Melbourne-be való utazása során Novak Djokovic egyértelműen úgy vélte, hogy megkapta a szükséges orvosi felmentést. A hétfői bírósági meghallgatáshoz vezető eseménysorozat minden szempontból káros volt, többek között Novak közérzete és az Australian Openre való felkészülése szempontjából is" – írta az ATP.

Amellett is állást foglaltak, hogy minden teniszező számára javasolják az oltás felvételét.

"Ez az ajánlás egészségügyi előnyöket alátámasztó tudományos bizonyítékokon alapul, valamint a várhatóan egyre szigorodó globális utazási szabályoknak való megfelelést is szolgálja. Biztató, hogy a 100 legjobb játékos 97 százaléka be van oltva az idei Australian Open előtt" – nyilatkozták.

A BBC cikke szerint egy másik játékos, Renata Voracova is nemrég esett át a víruson, ennek alapján kivételt kérve szeretett volna belépni az országba, tőle azonban azonnal megtagadták a vízumot arra hivatkozva, hogy csak a betegségen való átesés nem ad mentességet az oltás felvétele alól.

Az időközben a közösségi médiában megosztott felvételen látható, amint a szerb játékos a Rod Laver Arénában edz.

Már az ausztrál és a szerb miniszterelnök is erről tárgyalt

Telefonon egyeztetett Novak Djokovic ügyében Scott Morrison ausztrál és Ana Brnabic szerb miniszterelnök az ausztrál kormányzati iroda tájékoztatása szerint – írja az MTI.

Az AAP ausztrál hírügynökséget idézik, miszerint a két kormányfő "konstruktív megbeszélést" folytatott a jövő héten kezdődő Australian Open helyszínén előbb karanténkötelezettségre ítélt, majd az ausztrál szövetségi bíróság által szabadon engedett teniszező helyzetéről. Morrison hangsúlyozta, hogy Ausztrália határvédelmi politikája a koronavírus-járvány idején "nem diszkriminatív", de fontos szerepe van az ország lakosságának védelmében. A miniszterelnökök megállapodtak abban, hogy összeköttetésben maradnak.

Az RTS szerb állami televízió beszámolója szerint Brnabic azt sürgette, hogy bánjanak méltó módon Djokoviccsal. A kormányfő külön kiemelte, hogy az elmúlt napokban a 34 éves játékos nem tudott megfelelően felkészülni az Australian Openre, pedig Brnabic szerint nagyon fontos lenne, hogy biztosítsák számára a megfelelő körülményeket az edzéshez.

Új csúcsokat hozhat számára az Australian Open

A szerb játékos ugyanúgy húsz Grand Slam-győzelemmel áll az örökrangsor élén, mint Roger Federer és Rafael Nadal, vagyis Melbourne-ben történelmi győzelmet arathat – ha lesz lehetősége harcba szállni a trófeáért.

Itt a legeredményesebb a négy nagy torna közül, hiszen az Australian Openen győzött először, 2008-ban, tavaly pedig kilencedik itteni sikerét aratta, ezzel a torna történetének legeredményesebb játékosa. Egyértelműen ő uralja most a sportágat: tavaly karnyújtásnyira volt a férfiteniszben 1969 óta nem látott Grand Slam eléréséhez azzal, hogy az Australian Open után a Roland Garroson és Wimbledonban is győzött, de a US Open döntőjében meglepetésre kikapott.

A nyitóképen Novak Djokovic (balról a második) a Twitter-fiókján 2022. január 9-én közzétett, az Australian Open helyszínén készített fotóján

Nyitókép: Forrás: Twitter/Novak Djokovic