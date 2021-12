Vége a totózásnak, tényleg Moszkvából érkezik Szoboszlai Dominikék új edzője

Domenico Tedesco lett az RB Leipzig labdarúgócsapatának új vezetőedzője.

A 36 éves, német-olasz szakember szerződése 2023 nyaráig szól a klubbal, amelynél vasárnap menesztették Jesse Marschot.

Tedesco korábban az FC Schalke 04 trénere volt, 2019-től az előző idény végéig pedig a Szpartak Moszkvát irányította. A lipcsei kispadon szombaton, a Mönchengladbach ellen mutatkozhat be. Achim Beierlorzer másodedző, aki ideiglenesen vezette a csapatot, a tréneri stáb tagja marad.

A Gulácsi Pétert, Willi Orbánt és Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató lipcsei együttes jelenleg csupán a 11. a német bajnokság tabelláján, míg a Bajnokok Ligája-csoportjában a harmadik helyen végzett és februárban az Európa-ligában folytathatja szereplését.

Welcome to #RBLeipzig, Domenico #Tedesco! ?



The 36-year-old takes over from Jesse Marsch as head coach on a deal until June 2023.



?⚪ #WeAreLeipzig