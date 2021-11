Feltűnt az eltűnt kínai teniszezőnő – videó

Ismét megjelent a nyilvánosság előtt Peng Suaj kínai teniszező, akit hetek óta eltűntként kezeltek.

A 35 éves, párosban kétszeres Grand Slam-tornagyőztes játékos egy pekingi ifjúsági tornán jelent meg. A szervezők által közzétett videón az látható, amint a pálya mellett állva integetett és teniszlabdákat írt alá a gyerekek számára.

Tennis superstar Peng Shuai speaks out about sexual assault, and then China's government makes her disappear? Wtf. pic.twitter.com/Uyx0s5ivaL — The Daily Show (@TheDailyShow) November 19, 2021