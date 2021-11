Titokzatos levél jelent meg a komoly vádakat megfogalmazó kínai teniszezőtől

A kínai teniszezőnő azt írta a Weibón, a kínai közösségi oldalon, hogy Csang Kao-li egykori kínai miniszterelnök-helyettessel egy ideig viszonyuk volt, majd annak lezárultát követően egy alkalommal szexuális együttlétre kényszerítette őt a férfi. A posztot gyorsan eltávolították a kínai cenzorok, de ettől még virálisan terjedni kezdett, aminek hatására az olyan általános keresőszavak, mint a tenisz is eltűntek a kontrollált kínai internetről, ahonnan rengeteg Peng nevét tartalmazó hivatkozást is eltávolítottak.

A Női Tenisz Szövetség vizsgálat indítását követelte meg az ügyben, és bár biztosították őket arról, hogy Peng biztonságban van, beszélni nem tudtak vele.

Ennek hatására egyre nagyobb az aggodalom a sport világában is azzal kapcsolatosan, hogy vajon mi történhetett a teniszezőnővel. A korábbi világelső Naomi Oszaka a The Guardian cikke szerint szerdán közleményt is kiadott, amely szerint sokkolónak tartja, hogy Peng Suaj az őt ért erőszak ismertetése után tűnt el a nyilvánosság elől.

- írta a japán játékos.

Más teniszsztárok is ugyanígy aggodalmukat fejezték ki.

Csao Li-csien, a külügyminisztérium nemzetközi sajtóval foglalkozó szóvivője szerint azonban nincsen semmiféle ügy, és nem is diplomáciai kérdés az, amiről a nemzetközi sajtó képviselői kérdezni akarják őt.

Peng Suaj Weibo-profilja megmaradt az esetet követően is, de eltűntek róla a Kao-lit érintő tartalmak. Az eredeti posztban a 75 éves Kao-liről azt írja Suaj, hogy éveken át tartott fenn vele szexuális kapcsolatot, amelyet végig titkolt. Akkor szakított a nővel, amikor igazán magasra emelkedett a Kommunista Párt ranglétráján. Három évvel ezelőtt aztán meghívta a teniszezőnőt, hogy vele és feleségével játsszon, majd azon a délutánon szexuálisan bántalmazta.

Azt is leírta, semmivel nem tudja bizonyítani állítását, de mégis megírja az eseményeket.

"Mint a sziklára csapódó tojás vagy egy lángba repülő lepke, az önpusztítást kockáztatva mondom el rólad az igazat" - írta.

Szerdán aztán a CGTN állami tévé kiadott egy levelet, amelyet állítólg Peng Suaj írt, és a WTA-nak küldött. Ebben kifogásolta, hogy a szövetség közleménye a beleegyezése nélkül jelent meg, a szexuális zaklatásról szóló állításai nem igazak. Nem is tűnt el, csak otthon pihen - olvasható a neki tulajdonított levélben.

Chinese tennis star Peng Shuai has sent an email to Steve Simon, the WTA Chairman & CEO, CGTN has learned. The email reads: pic.twitter.com/uLi6Zd2jDI — CGTN (@CGTNOfficial) November 17, 2021