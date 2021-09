Barcelona – „A klubon belül háború van, ami a játékosokra is kihat”

A Barcelona az első két BL-mérkőzése után szerzett pont és gól nélkül áll, ráadásul a 180 játékperc alatt egyetlen kaput eltaláló lövése sem akadt. A portugálok elleni háromgólos vereség talán még megrázóbb volt, mint a Bayern elleni, ráadásul ugyanabban a stadionban szenvedte el a csapat, mint a 2020-as, a bajorok elleni 2–8-at.

A Barca kupatörténelmében először fordult elő, hogy a csapat nem szerzett gólt egy kiírás első két mérkőzésén.

Az európai labdarúgókupák királykategóriájában eddig 140 csapat kezdte a csoportkört két vereséggel, s közülük csak 12 jutott aztán tovább. Egyik sem spanyol közülük.

A válságstáb, amelyben ott volt

JoanLaporta elnök,

Rafa Yuste alelnök,

Mateu Alemany sportigazgató és

Ebric Masip tanácsadó,

elemezte a helyzetet, s úgy döntött,

Ronald Koeman maradhat a posztján,

legalábbis az Atlético Madrid elleni, szombat esti mérkőzésig. Természetesen a sajtó ettől még továbbra is találgatja a lehetséges utódot, újabban Andrea Pirlo neve került az élre, ugyanakkor egy másik olasz, Antonio Conte lekerült a listáról, nem érdeklődik e feladat iránt.

Ugyancsak elképzelhető Roberto Martínez vagy Xavi Hernandez érkezése, sőt bekerült egy új név is a körbe, a korábbi argentin válogatott középpályásé, Marcelo Gallardóé. Xavinak, például, a sajtó nyilvánosságán keresztül üzente egykori játékostársa, az immár az Atléticót erősítő Luís Suárez, hogy várjon, ne vállalja most a munkát, mert „a klubon belül háború van, ami a játékosokra is kihat”.

Gallardo az európai pályafutása során az AS Monacóban és a PSG is szereplő technikás futballista 45 éves, meglepően hosszú ideje, 2014 óta a River Plate mestere,

2018 és 2020 között háromszor is megválasztották Dél-Amerika legjobb edzőjének.

Gallardo január elseje után tudná átvenni a Barcelonát, az év végén jár le a szerződése a Buenos Aires-i Milliomosoknál. Bár az elmúlt napokban születtek arról hírek, hogy a Barcelona pénzügyi injekciót kap, egyelőre rossz a klub financiális helyzete. Ez is hátráltatja Ronald Koeman menesztését, akinek 12 millió eurót kellene kifizetni. A Barcelonánál korábban Ernesto Valverde és Quique Setién sem töltötte ki a szerződését, a klub még mindkettőnek tartozik.

Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Alejandro Garcia