Menthetetlen Mick Schumacher és társa kapcsolata – videó

Mick Schumacher úgy gondolja, annyira elmérgesedett a viszony csapattársával, hogy azt már nem lehet helyrehozni. Megint összebalhéztak Nyikita Mazepinnel. A Forma-1-es Holland Nagydíjon elsősorban Max Verstappenre figyelt a világ, de egy visszajátszás erejéig láthattuk, ahogy egy alkalommal Nyikita Mazepin nem túl tisztességes, ám annál veszélyesebb módon védekezett Mick Schumacherrel szemben. A Haas két pilótája már az időmérő után is egymásnak feszült, de maradt a futamra is a feszültségből – írja a vezess.hu.

Mindez a rajt után csúcsosodott ki. Mazepin elment Schumacher mellett, aki azonban visszaelőzte volna őt a célegyenesben. Az orosz az utolsó pillanatokban a német elé kormányozta autóját, aki így majdnem elvitt egy bóját a bokszbejáratnál, ráadásul majdnem mindkét Haast lenullázták ezzel.

„Megint volt egy kis összejövetel a csapattársammal valamiért, amit nem értek” – mondta az esetről Schumacher a futamot követően. – „Úgy tűnik, hogy ez már csak ilyen.”

Is Mazepin INSANE?! He literally tried to drive Mick into the pits with that move wtf pic.twitter.com/FMoOSdZuOO — Stefan (@stefxnrhys) September 5, 2021