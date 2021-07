Megszólalt a Barcelona elnöke, hogy marad-e Messi

Hatodik napja klub nélküli minden idők egyik legjobb futballistája, az FC Barcelona elveszítheti Lionel Messit, nem véletlen, hogy minden nap tévéstábok tucatjai várnak az egyesület székháza előtt, hogy kiderüljön, marad vagy megy a klubtörténet legeredményesebb játékosa.

Mióta június 30-án lejárt az argentin csatár szerződése, Joan Laporta csak egyszer szólalt meg, és csak annyit mondott: "Nyugalom!" Azóta azonban telnek a napok, és egyre több kiderül arról, miért nem csak apróságokon múlik, hogy aláírják-e a szerződést a húsz éve a klubot szolgáló 34 éves csapatkapitánnyal. Tulajdonképpen nem is Messivel meg az ő szerződésével van a baj, hanem a a spanyol liga szabályaival meg a Barcelona-játékosok bérével: amíg nem sikerül a 347 millió eurós éves bérkeretet csaknem 200 millió euróval lefaragni, addig nemcsak Messi nem játszhat újra gránátvörös-kékben, de az új szerzemények – Sergio Agüero, Memphis Depay, Eric Garcia, Emerson Royal – egyike sem.

Kedd reggel végre meg tudták állítani a riporterek a márciusban elsősorban éppen Messi megtartásának az ígéretével 11 év után az FC Barcelona élére megválasztott Laportát, hogy nyilatkozott a Messi-ügy állásáról.

"Minden jól halad"

– jelentette ki az elnök, és hozzátette, biztos benne, hogy a tárgyalások napokon belül sikerrel zárulnak.

Hogy pontosan milyen tárgyalások, ez nem derült ki, de sok fronton harcol a Barca első embere. Ha minden igaz, Messivel már megállapodtak a részletekben, viszont Javier Tebas ligaelnöknél nem járt sikerrel, a pénzügyi fair play szabályai alól nem kapott felmentést a Barcelona. Így aztán nem maradt más, el kell adni a drága játékosokat, a maradók bérét pedig csökkenteni kell.

A keret napról napra apad, kedden éppen azt jelen tették be, hogy Junior Firpót 15 millió euróért kivásárolta a Leeds United, de a friss hírek szerint biztosan nem játszik már együtt majd a Barcában Messi és Griezmann. Együtt ugyanis túl drágák. Ahogy a katalán Sport fogalmaz, a Barcelona kinyitotta az ajtót Griezmann előtt, aki szívesen visszatérne az Atletico Madridhoz is, de igazán nagy pénzt a Premier League-ből fizetnének a francia világbajnokért – a hírek szerint a Manchester City szerződtetné, ha nem jár sikerrel Harry Kane megszerzésével. Ha tehát a 120 millió euróért vásárolt és évi 24 millió eurót kereső Griezmann távozik, akkor juthat forrás Messi szerződtetésére. De már arra is készülnek a Camp Nouban, hogy ha marad – és ezzel Messi viszont megy –, akkor Ronald Koeman köré építheti fel az új csapatát.

Jelentkező pedig lenne Messire: a Paris Saint-Germain elnöke, Nasser Al-Khelaifi már június elején azt mondta Messiről, hogy "folyamatban lévő tárgyalásokról nem nyilatkozom…" Laportának pedig nyíltan megmondta, lejáró szerződésű labdarúgóval már január elsejétől kezdve lehet tárgyalni. Új galaktikusokat építhetnek Párizsban, ahol már ott futballozik Messi nagy barátja, Neymar, vagy az argentin Di Maria és Paredes, de a klub tárgyal például Sergio Ramosszal is.

A másik jelölt a Manchester City lehet, ahol Messi ismét Pep Guardiola irányításával futballozhatna, ráadásul a klubvezetésben is katalán szakemberek dolgoznak. Éppen Ferran Soriano nyilatkozott úgy, hogy nem tesznek neki ajánlatot, amíg a Barca játékosa, de hozzátette, ha szabad lesz a piacon, akkor ők is beszállnak a versenybe. Nos, Messi hat napja szabad, és egyelőre nehéz megtippelni, ki nyeri ezt a versenyt.

Ő egyelőre futballozik, szerda hajnalban Kolumbia ellen vezeti az argentin válogatottat a Copa America elődöntőjében. A Barcelona pedig pénteken egészségügyi vizsgálatokkal kezdi meg a felkészülését a 2021-2022-es szezonra. Az azonban, hogy valójában mekkora a baj a csapatnál, nem az orvosnál fog kiderülni.

