Újabb magyar igazol az MLS-be

Új klubjának honlapja szerint a támadó középpályás szerződése két idényre szól, és további két évvel meghosszabbítható. Az átigazolási díjat nem hozták nyilvánosságra, a Budapest Honvéd honlapja azonban megjegyzi, hogy Gazdag - Détári Lajos után - a kispesti klub második legmagasabb összegért értékesített labdarúgója lett.

"Sokoldalú futballista, aki több pozícióban is tud játszani a középpályán, valamint a csatársorban. Agresszív játékstílusa miatt jól illeszkedik a játékrendszerünkbe" - nyilatkozta Ernst Tanner, a Philadelphia Union sportigazgatója.

A 25 éves, nyíregyházi születésű játékos 2010-től a kispesti Magyar Futball Akadémián nevelkedett, és 2014 óta a Budapest Honvéd felnőtt csapatában szerepelt, amellyel 2017-ben bajnokságot, tavaly pedig Magyar Kupát nyert. A középpályás eddig hatszor játszott a felnőtt válogatottban, egy gólt szerzett, és tagja az idén nyárra halasztott Európa-bajnokságra készülő bő keretnek is.

"Dani számtalan góllal, emlékezetes meccsel, mozzanattal, díjjal örvendeztetett meg minket, természetes, hogy ki szeretné magát próbálni külföldön. Úgy állapodtunk meg vele, ha megfelelő ajánlat érkezik, akkor ezen a nyáron elengedjük. Biztos vagyok benne, hogy Amerikában is megállja majd a helyét és viszi a jó hírünket a világban" - mondta Kun Gábor, a Budapest Honvéd ügyvezetője.

A 2008-ban alapított Philadelphia Union FC 2010 óta szerepel az MLS-ben. A negyeddöntőbe 2011-ben és 2019-ben is bejutott, tavaly pedig az alapszakasz legjobbjának bizonyult, de a rájátszástól az első körben búcsúzott. A US Open Cup döntőjében háromszor szerepelt, azonban 2014-ben, 2015-ben és 2018-ban is veszített.

Az M1 aktuális csatornán Gazdag elmondta, hogy a szezon közben is voltak megkeresései, de azokat félretette a kispestiek gyengébb szereplése miatt, mivel mindenképpen szerette volna hozzásegíteni a bennmaradáshoz a nevelőegyesületét.

A Budapest Honvéd honlapján úgy fogalmazott, különleges érzések kavarognak benne, hiszen több mint 11 évet töltött Kispesten, ezért furcsa lesz számára egy új helyre menni, de örül neki, hogy kipróbálhatja magát külföldön

"Jó lehetőségnek tartom, hogy a Philadelphiához igazolhatok, ezért is mondtam igent az ajánlatra.

Boldog vagyok, hogy szintet léphetek a karrieremben" - tette hozzá.

Gazdag szerint a Philadelphia ajánlata nem csak szakmailag volt csábító, hiszen a családjával remek helyre költözhet, ráadásul erős csapatról van szó, amely a Bajnokok Ligájában szerepel a CONCACAF-zónában.

