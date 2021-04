Kiverte a biztosítékot LeBron James egy rendőrt fenyegető posztja

Rengetegen támadták a közösségi médiában LeBron Jamest, aki egy sztoriban arról a rendőrről posztolt képet „te vagy a következő” szöveggel, aki egy késsel támadó fekete lányra lőtt rá kedden az Ohio állambeli Columbus egyik háza előtt – írja az Index. Mint arról az Infostart is beszámolt, a lány a kórházban halt bele sebesüléseibe. Az ohiói eset szinte pont egy időben történt a George Floyd ügyében hozott ítélet kihirdetésével.

LeBron James posztja végül akkora felháborodást váltott ki, hogy a Los Angeles Lakers klasszisa végül törölte a bejegyzést, jelezve: „Ez nem egyetlenegy rendőrről szól. Ez a rendszerről szól.”

LeBron posted a photo of the policeman who killed Ma’Khia Bryant saying “you’re next (to be held accountable)”, then deleted the tweet because “(the tweet) is being used to create more hate”. pic.twitter.com/FnYb493wy1 — Legion Hoops (@LegionHoops) April 22, 2021