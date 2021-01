Oltás: a MOB szerint nyitott a kormány az olimpikonok előre engedésére

A sportolók nem "tolakodhatnak", de már Európa-szerte verseny van az országok között a tokiói olimpiára készülők koronavírus elleni beoltásában - fogalmazott az InfoRádiónak adott interjúban Vékássy Bálint, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára.

"A NOB világosan kommunikál a témában, azt mondja,

az olimpián való részvételnek nem lehet előfeltétele a beoltottság.

Mindjárt hozzáteszem, azzal együtt, hogy a NOB ezt mondja, nem tudja befolyásolni a japán kormányt vagy a légitársaságokat, amelyek írhatnak elő más feltételeket. Követjük mi is a világ híreit, ezért gondoljuk, hogy a beoltottság jelentős könnyebbség lenne az olimpiai részvétel szempontjából" - fejtette ki Vékássy Bálint.

Megerősítetve a korábbi híreket elmondta azt is, hogy levélben fordult a MOB a kormányhoz abban az ügyben, hogy a tokiói olimpia résztvevőinek jó lenne a mihamarabb oltás, "ha ugyanis valaki most elkapja a betegséget, szinte biztosan kijelenthető, hogy az edzésekből való kimaradás miatt nem tudna a nyári olimpiára csúcsformába kerülni, ami adott esetben több évtized munkájának elvesztését is jelentheti".

"A másik, hogy elkezdődtek az olimpiai kvalifikációs események, örömteli, hogy a női vízilabda-válogatott is kijutott, de

egyre több sportesemény szervezői írják elő az oltottságot,

és ezeket az eseményeket nem a NOB szervezi" - figyelmeztetett.

Vékássy Bálint szerint "százas nagyságrendű létszámról lenne szó", nem tömegekről, de bevallja, "hetekig dilemmáztak" azon, hogy miképpen járnak el jól egy olyan helyzetben, ahol nem a könyöklés és az előrefurakodás ideje van, hanem a példamutatásé. Ennek ellenére "örömteli volt hallani, hogy van egyfajta nyitottság" az Emmi részéről a MOB szándékára.

Az oltás nélküliség kockázatai között megemlítette, hogy

a kvalifikációs versenyek jelenleg úgy zajlanak, hogy ha egy résztvevő csapatban találnak bármikor három, pozitív teszteredményt produkáló személyt, "hazazavarják" az egész csapatot.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Balogh Zoltán