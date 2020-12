Fucsovics Márton már az ausztrál buborékra készül, és várja a nagy durranást is

Ezúttal a szokásosnál három héttel később, február 8-án kezdődik az Australian Open, és nem rendeznek előversenyeket – mondta Fucsovics Márton az InfoRádiónak. Hozzátette, hogy a versenyzőkre kéthetes kötelező karantén vár az odautazásukat követően, ami alatt természetesen edzhetnek, a letelte után pedig szabadon mozoghatnak. (Az őszi US Openen végig teljesen elzárták a játékosokat a külvilágtól.)

A világranglistán 55. helyen álló játékos általában november végén szokta elkezdeni a felkészülést a következő szezonra, most a csúszás miatt csak december második felében állt bele a munkába. Ilyenkor még a fizikai felkészítésen van a hangsúly, de ahogy közeledik a szezonrajt, egyre több tenisz szerepel az edzéseken.

Egyelőre nem érzi magát jó formában, de nem is most, hanem majd február 8-án kell topon lennie, az Australian Openen várható eredményével kapcsolatban pedig azt mondta a nyíregyházi sportoló, hogy mindig a következő meccset kell megnyerni, szóval most az töltené el elégedettséggel, ha a nyitófordulóban győzne. Fucsovics Márton eredményei az Australian Openen 2014 – selejtező 3. forduló 2015 – selejtező 2. forduló 2016 – selejtező 1. forduló 2017 – selejtező 1. forduló 2018 – 4. forduló (legyőzője: Roger Federer) 2019 – 2. forduló (Borna Coric) 2020 – 4. forduló (Roger Federer)

A jelenlegi 55. helye a ranglistán olimpiai kvalifikációt érne. Fucsovics Márton elmondta, ha sikerül eljutnia Tokióba, ez lesz az első olimpiája. Teniszben nem a játékok a csúcs, ő is

úgy fogja fel, hogy Tokió egy verseny a sok közül.

A sorsolás miatt is kiszámíthatatlan, hogy milyen eredményt érhet el az olimpián, ha például az első körben összesorsolják Rafael Nadallal, akkor nehéz nagyot durrantani, „teniszben nem lehet úgy készülni, hogy »én itt biztos jó eredményt fogok elérni«, el kell menni a versenyekre, ott kell lenni az olimpián, ha kijön a lépés, összejöhet egy jó eredmény” – mondta Fucsovics.

Vegyes párosban Babos Tímeával játszhat együtt, versenyeztek már egymás oldalán, készülnek majd a tokiói közös játékra, itt konkrét eredményt is említett: az elődöntőt nagyon jó teljesítménynek tartaná.

Bár az idén Melbourne-ben és a Roland Garroson is Grand Slam-nyolcaddöntőt játszott, azt mondja, 2020 sajnos mindig is a koronavírus-járvány miatt marad emlékezetes a számára. Azért az nagy siker, hogy Grigor Dimitrov személyében ranglista-3. játékost sikerült megvernie a US Open második körében (mindhárom idén megtartott Grand Slam-verseny főtábláján legalább két győzelmet szerzett, ezzel ez magasan a legjobb éve).

Az idei melbourne-i tornára úgy emlékszik, hogy végig nagyon jól ment neki a játék, Roger Federer ellen végre tudott nyerni egy szettet a nyolcaddöntőben, mint mondja, vele, telt ház előtt játszani mindig nagy élmény, és most sikerült megszorítania. Mindig is a svájci volt a példaképe,

amikor 2018-ban játszottak, akkor úgy tekintett a meccsre, hogy megtiszteltetés, hogy pályára léphet ellene, de akkor is sikerült három szoros szettet játszaniuk.

Az idén harmadjára mérkőztek egymás ellen, most már úgy ment fel a pályára, hogy meg akarja verni a hússzoros Grand Slam-győztest.

A Roland Garroson kemény ellenféllel kezdett, az orosz Danyiil Medvegyev nem sokkal később a világbajnokságot is megnyerte, de a felszabadultan játszó Fucsovics négy játszmában legyőzte, és aztán a nyolcaddöntőig jutott. „Egész meccsen nagyon jól szerváltam, összeszedetten játszottam, jól mozogtam a pályán, a hideg és az eső is nekem kedvezett” – elevenítette fel a későbbi világbajnok legyőzését.

Egy másik orosz, Andrej Rubljov volt a nyolcaddöntős ellenfele Párizsban, ez volt az egyetlen mérkőzése az idén, amelyikből érzése szerint több kijöhetett volna, nehéz visszagondolnia rá, minden szettben előnyben volt, mégis vesztett, de – tette hozzá Fucsovics – Rubljov nagyon tehetséges fiatal játékos, már kilencedik a ranglistán.

Nyitókép: MTI/AP/Alessandra Tarantino