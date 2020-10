Forma–1 - Ritkán látott hidegben mutatkozhat be Mick Schumacher

A Forma–1 történetének egyik leghidegebb versenyhétvégéje vár a mezőnyre a németországi Nürburgringen, a hőmérsékleti maximum pénteken például mindössze 9-12 Celsius-fok között várható. Az Eiffel Nagydíjról Vámosi Péter, a racingline.hu főszerkesztője beszélt az InfoRádiónak.

A szakértő szerint

a 70-es évek végén volt egyszer a most hétvégén várható időjárásnál hidegebb egy Forma–1-es futamon.

A hideg felforgathatja a mezőnyt, egyes csapatoknak nehézséget okozhat az időjárás, főleg az amerikai Haasnak, amelyik átlagos körülmények között is küzd a gumik felmelegítésével.

Vámosi Péter úgy látja, a Honda-motoroknak "jót tesz" a hideg, és a Forma–1-et évek óta uraló Mercedes, Lewis Hamilton páros is jól jöhet ki a szokatlan körülményekből, a Ferrarinak pedig a pálya vonalvezetése kedvez. Időjárástól függetlenül is arra lehet számítani, hogy összerázódik a mezőny, izgalmas lesz a verseny. A hétvégét emlékezetessé teheti az is, hogy

a hétszeres világbajnok Michael Schumacher fia, Mick Schumacher életében először hivatalos szabadedzésen Forma–1-es autót vezethet Antonio Giovinazzi helyén.

Jó esély kínálkozik rá, akár már pénteken hivatalosan is bejelenthetik, hogy a következő szezonban újra lesz Schumacher a mezőnyben.

Nyitókép: Matthias Schrader