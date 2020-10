A járvány egyáltalán nem vette el a doppingolási kedvet

Tiszeker Ágnes tájékoztatása szerint a Magyar Antitopping Csoportnak továbbra is vannak pozitív esetei, az anabolikus androgén szteroidoktól kezdve a stimulánsokon át az EPO-ig. Annak ellenére történik mindez így, hogy nincsenek versenyek, az olimpiai kvalifikációs versenyeket pedig a jövő évre halasztották, és a körülményeik egyelőre nem is minden esetben tisztázottak – tette hozzá.

Mindezek ellenére, a HUNADO fegyelmi tárgyalásai alapján

két okra vezethetők vissza a kihágások:

egyrészt a fizikai formának a fenntartására, ami „borzasztóan nehéz feladat”. Tiszeker Ágnes emlékeztetett, márciusra a sportolók közel csúcsformában voltak, és feszített tempóban készültek a júliusra várt olimpiára, majd ebből az adrenalindús környezetből hirtelen kellett visszavenniük egy alapfenntartó fizikai állapotra. A gyors izomfogyást pedig sokan úgy gondolták orvosolni, hogy doppingszerekhez nyúlnak.

A másik ok a motiváció, a versenyzőben élő tűz, hogy a jövő évi olimpiáig kitartson a kedv és a lendület, ami szintén nem kis feladat – tette hozzá az Antidopping Csoport vezetője, kiemelve, hogy mindez a pszichikai háttere a dolgoknak, de

nem azt jelenti, hogy bárkit mentesítene a felelősség alól, ha tiltott szerhez nyúl.

Mint fogalmazott, nagyon elkeseredett harc dúl a lelkekben és a fizikumokban, hogy a jövő évi olimpián egyáltalán el tudjanak indulni a sportolók.

Mindezek mellett generációváltás is megfigyelhető, és sok fiatal az utánpótlás-korosztályból úgy érezheti, átugorhat néhány évet, olyan nehéz időszakokat, amikor még nem jut ki az olimpiára, de már a tűz közelében van, a sportoló pedig tudvalevően vakmerő, és bármire képes ahhoz, hogy a legjobb eredményt elérje – jegyezte meg Tiszeker Ágnes, megismételve:

egyáltalán nem csökkent a doppingolási kedv, és ez világszerte tapasztalható.

Az idei évben is sokféle sportágban bukkantak pozitív esetekre, így az ökölvívásban, a birkózásban, a kajak-kenuban és vízilabdában is, ezek azonban nem azonos fajsúlyúak. Akadt, ahol enyhébb elbírálás alá eső, valamilyen kannabiszszármazék fogyasztását állapítottak meg a szakemberek, amelyek esetében 2021-től a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) szabályzata megengedőbb, és ha bizonyíthatóan nem a sporttevékenységgel áll összefüggésben, akár néhány hónapos büntetéssel is meg lehet úszni. Ami nem említhető egy napon az EPO-val, vagy az anabolikus androgén szteroidokkal, amikre szintén volt példa – tette hozzá a HUNADO vezetője. Pozitív minta Egy magyar ökölvívó pozitív doppingmintát adott, amelyet követően a hazai sportági szövetség (MÖSZ) a lehető legszigorúbb vizsgálat lefolytatását rendelte el a szeptember 22-i elnökségi ülésen. Az érintett sportolótól a Magyar Antidopping Csoport (MACS) munkatársai augusztus 18-án egy előre be nem jelentett ellenőrzésen vettek mintát a Madárfészek Akadémián. "A laborvizsgálat eredményeként a MACS megállapította, hogy a sportoló a felkészülése során tiltott teljesítményfokozó szert használt" – áll a MÖSZ közleményében. Az öklöző nevét a szövetség nem hozta nyilvánosságra.

