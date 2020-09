A MOB-nál személyesen beszélgetnek el a sportolókkal

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság és az ötkarikás játékokért felelős japán miniszter is azt mondta, hogy jövőre mindenképpen meg kell rendezni a tokiói olimpiát - így készülnek Magyarországon is.

Úgy kezeljük, hogy tokiói olimpia lesz, az egyetlen kérdés, hogy hogyan, milyen, a megrendezést segítő, akár helyszíni módosításokkal - mondta Vékássy Bálint, a MOB főtitkára az InfoRádiónak. A rendezés melletti elkötelezettséget nemcsak a Nemzetközi Olimpiai Bizottság részéről látják, hanem a japán szervezők részéről is. Úgy fogalmazott a japán szervezőkkel folytatott beszélgetésekre hivatkozva, hogy a nézők nélküli olimpia közgazdasági vonzatát nem látják olyan súlyosnak az ázsiai országban, ahogyan azt a külvilág láttatná velük, mivel

az olimpia pozitív gazdasági hatása az infrastrukturális beruházásokkal már megvalósult.

"Szívmelengető hallgatni, hogy így gondolkoznak róla, és látjuk a szervezőbizottság eltökéltségét és az óriási munkát is, amit ez az óriási problémamegoldás igényel" - tette hozzá a főtitkár.

Továbbra is megválaszolásra váró kérdésnek nevezte, hogy a korábbi olimpiák elemei közül mit lehet majd megtartani, mi lesz a nézők szerepe, milyen lehetőségeik lesznek a sportolóknak, ha kiutaztak Japánba, kimozdulhatnak-e az olimpiai faluból, vagy kell-e maszkot viselniük.

Vékássy Bálint szerint az olimpiai mozgalomnak arra is fel kell készülnie a következő egy évben, hogy a számos érintett részéről is jönnek majd a bírálatok és vélemények egymás lépései és intézkedései kapcsán is. Korábban is voltak olyan vélemények, hogy távol kell maradni a játékoktól a Szabad Tibetért-mozgalom, vagy éppen Rio esetében a Zika-vírus miatt. Arra kell készülni, hogy most is így lesz - tette hozzá Vékássy Bálint.

Mint mondta, szeretnék, hogy ez minden nemzet szabad akarata lenne, és mindenki szabadon dönthetne arról, hogy elutazik-e Tokióba az olimpiára vagy sem.

"Mi mindenképpen el szeretnénk utazni"

- hangsúlyozta a főtitkár.

Beszámolt arról is, hogy sportolója válogatja, mennyire vették komolyan a nyáron a már kijutottak vagy kijutásra esélyesek a jövő évi olimpiára való felkészüléssel kapcsolatos sportvezetői intelmeket. Szerinte a sportolóknak nagyon nehéz dolguk van akkor, ha a koronavírusról szóló hírek áradatából ki akarják szűrni a valós tényeket.

"Pontosan tudjuk, hogy ebben a média-ellenszélben nem tudunk megfelelően vitorlázni, úgy, hogy a mi hangunk eljusson a sportolókhoz, ezért döntött úgy a múlt héten a Magyar Olimpiai Bizottság, hogy személyesen keresi fel a sportolókat, hogy elmondjuk nekik a valós helyzetet" - mondta Vékássy Bálint. Szerinte egyébként a többség rendesen készül, amit segít az is, hogy számos sportágban hagyományosan ősszel kezdődnek az alapozó edzések, világkupa-sorozatok.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor