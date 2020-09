Szávay Ágnes szerint ki kellett zárni Djokovicot, Taróczy Balázs szerint nem

Egyre többen megnyilatkoznak Novak Djokovic buta mozdulata és azt történő leléptetés/kizárás ügyében.

A nagy nemzetközi sztárok után most a magyar tenisz fontos személyiségei is elmondták a véleményüket a vonalbíróra ütött teniszlabdát övező US Open-botrányról.

Taróczy Balázs wimbledoni bajnok szerint az eset és a szigorú ítélet arra világít rá, hogy óriási a nyomás az amerikai nyílt teniszbajnokság főszervezőin, de az InfoRádióban kerek perec kijelentette, sem a szerb mostani, sem Babos Tímea teniszpárosának korábbi kizárásával nem ért egyet.

"Szerencsétlen baleset volt, nem volt kemény ütés, csak rossz helyen, a nyakán találta el a hölgyet, aki meglehetősen hangos kiáltással csuklott össze" - vágott bele mondandójába Taróczy Balázs. "Kellett volna valami más módot találni Novak Djokovic, az első kiemelt megbüntetésére, mondjuk pénzbüntetést" - tette hozzá.

Azt nem kétli, hogy a szabályok szerint jártak el, de

a versenybíró mérlegelhetett volna másképp,

az eset ugyanis semmiképp sem azonos például azzal, amikor például néhány évvel ezelőtt Sapovalov tiszta erőből a meccsbíróba ütött egy labdát.

Azt is megjegyezte még, hogy Novak Djokovic volt az a teniszező, aki lehetővé tette, hogy az idei US Open Grand Slam minőségű torna legyen, ehhez képest 0 dollárral és 0 világranglistaponttal távozott.

Babos Tímea és Kristina Mladenovic női párosának kizárásáról pedig azt mondta, ez még érthetetlenebb döntés volt. Ismert,

hiába volt a magyar érintettségű párosnak számos negatív koronavírusteszt-eredménye,

a francia sportoló kapcsolatba került egy pozitív tesztet produkáló honfitársával, ezért kizárták őket. Igaz, hogy nagy a nyomás a szervezőkön, de a döntéseket akkor sem tartja jónak.

Szávay Ágnes korábbi éljátékos az InfoRádióban azt mondta, számára az nem világos, hogy ha Babos párospartnere korábban érintkezett "azzal a francia fiúval", akkor miért engedték játszani őket először, és miért zárták ki őket a második mérkőzés előtt.

A Djokovic-affért ő is "mérhetetlenül szerencsétlen helyzetnek" tartja, de ha ilyen történik, le kell léptetni egy teniszjátékost.

Nyitókép: MTI/AP/Eduardo Munoz Alvarez