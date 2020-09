Mély gödörbe ásta magát a leléptetett Novak Djokovic - videó

Nagy butaságot csinált - egy vonalbíróra ütötte a labdát, akit el kellett szállítani a helyszínről -, ezért kizárták a US Openről a férfi egyes első kiemeltjét, Novak Djokovicot.

A végső győzelem első számú esélyese, korábbi háromszoros US Open-bajnok szerb a spanyol Pablo Carreno-Busta elleni első szettben, 5:6-os állásnál, dühében cselekedett így, majd hosszú vita kezdődött Djokovic és a mérkőzésvezető között, ám végül tudomásul vette, hogy kizárták.

Ezt követően a sajtó elé állt, és azt mondta, szomorúnak és üresnek érzi magát, beszélt a sértett vonalbíróval, és sajnálja, hogy ekkora megrázkódtatást okozott neki, de az ütés irányát nem szándékosnak mondta, tanulni fog az esetből. Novak Djokovic szerb versenyző (j) segíteni próbál, miután labdája torkon találta az egyik vonalbírót (k) a spanyol Pablo Carreno-Busta elleni nyitó szettben az amerikai nyílt teniszbajnokság férfi versenyének nyolcaddöntőjében a New York-i Flushing Meadowsban 2020. szeptember 6-án. A vonalbírót el kellett szállítani a helyszínről, Djokovicot pedig kizárták. MTI/AP/Seth Wenig

Az eset érdekessége, hogy spanyol ellenfele is úgy látja, Novak Djokovic nem szándékosan találta el a labdával a vonalbírót.

Martina Navratilova 18-szoros Grand Slam-győztes teniszező a két álláspont között van: szerinte is véletlen volt a dolog, de a mérkőzésvezetőnek ezt kellett tennie.

A hétszeres GS-győztes Mats Wilander is a véletlen szerepét hangsúlyozta, de aláhúzta, Djokovic hibázott, hogy nem visszagurította a labdát, hanem ütötte, "ilyet nem szabad csinálni".

A tenisz ausztrál "rosszfiúja", Nick Kyrgios úgy látja, ha ő csinál olyat, mint Djokovic, öt-tíz-húsz évre eltiltanák.

A sportág történetében először leléptetett John McEnroe is megszólalt az ügyben, szerinte most Djokovic a rosszfiú, és ezt sosem tudja már magáról lemosni.

Novak Djokovic idén eddig 26 mérkőzésen lépett pályára - veretlenül.

A mérkőzést követően nem jelent meg a kötelező sajtótájékoztatón, a bocsánatkérést Twitteren intézte el.

Furcsa verseny

A US Open egyelőre igen érdekesen alakul, hiszen először egy sor szupersztár jelezte távolmaradását a tornától a koronavírus-járványhelyzet miatt - így nincs ott például Rafael Nadal és Roger Federer sem -, majd már a helyszínen hoztak furcsa döntéseket a szervezők olyan játékosokkal szemben, akik koronavírusos személlyel találkoztak. Valakik még folytathatták a versenyt, de Babos Tímea és Kiki Mladenovic a női párosok között már nem, hiába produkáltak negatífv teszteredményt. Leléptetett teniszezők 2020 - Novak Djokovic (szerb), U.S. Open: a férfi verseny első kiemeltje a spanyol Pablo Carreno-Busta elleni nyolcaddöntőben, riválisa 6:5-ös vezetésénél dühében elütötte a labdát, amely torkon találta az egyik vonalbírót, akit el is kellett szállítani a helyszínről.



2019 - Nick Kyrgios (ausztrál), Róma: Kyrgiost a norvég Casper Ruud elleni, második fordulós találkozóján zárták ki, miután mérgében egy széket dobott a lelátóra.



2017 - Denis Shapovalov (kanadai), Davis Kupa: Shapovalov a brit Kyle Edmund elleni meccsén véletlenül a vezetőbíró arcába ütötte a labdát, ezért leléptették.



2012 - David Nalbandian (argentin), Queens's Club: Nalbandiant a döntőben léptették le, miután belerúgott egy reklámtáblába, amely ennek következtében megsebezte az egyik vonalbíró lábszárát.



2009 - Serena Williams (amerikai), U.S. Open: Williamset a női egyes elődöntőjének végén ellenfele, Kim Clijsters meccslabdájánál léptették le, miután az egyik vonalbíró jelentette, hogy a játékos verbálisan megsértette őt.



2007 - Stefan Koubek (osztrák), Metz: Koubeket azért zárták ki első fordulós mérkőzésén (Sebastien Grosjean volt az ellenfél), mert egy vitatott ítélet után káromkodott a tornaigazgatóval való vitája során.



2007 - Anastasia Rodionova (ausztrál), Cincinnati: Az orosz születésű játékos azért kényszerült idő előtt elhagyni a pályát, mert a labdával célba vett egy szurkolót, aki ellenfelének, a német Angelique Kerbernek drukkolt.



1996 - Irina Spirlea (román), Palermo: Spirlea volt az első játékos a WTA történetében, akit leléptettek. Erre azt követően került sor, hogy sértő megjegyzéseket tett az egyik bíróra a Stephanie De Ville elleni, második körös találkozóján. 1995 - Carsten Arriens (német), Roland Garros: Arriens a selejtezőben, első összecsapásán ütőjével megütött egy vonalbírót, ezért kizárták.



1995 - Jeff Tarango (amerikai), Wimbledon: Tarango a harmadik fordulóban, a német Alexander Mronz ellen összeveszett a székbíróval, majd elhagyta a pályát.



1995 - Tim Henman és Jeremy Bates (britek), Wimbledon: a profi érában a brit duó tagjai voltak az elsők, akiket kizártak Wimbledonban, miután Henman az egyik labdamenet után véletlenül fejen találta a labdával az egyik labdaszedő kislányt.



1990 - John McEnroe (amerikai), Australian Open: az amerikai fenegyereket a Mikael Pernfors elleni nyolcaddöntőjében léptették le, miután megkapta harmadik figyelmeztetését.

