Szávay Ágnes a US Open előtt: nem biztos, hogy könnyebb foghíjas mezőnyben nyerni

Különleges tornára, de ebben a helyzetben is sok színvonalas meccsre számít Szávay Ágnes a hétfőn kezdődő amerikai nyílt teniszbajnokságon (US Open).

"Nagyon nagy a visszhangja, de a játékosok számára is nagyon fontos, hogy több hónap kihagyás után újra téthelyzetbe tudják magukat hozni. Testüket, lelküket, szellemüket" - fogalmazott.

Arról is beszélt az InfoRádiónak, hogy igen sokat ér Fucsovics Márton sikere a szintén New Yorkban zajló Cincinnati Open második fordulójában a 2017-es ATP-világbajnok bolgár Grigor Dimitrov ellen.

"Nagyon büszke vagyok rá, hogy ilyen szépen veszi az akadályokat, és már most ilyen sikereket ér el ezen az érdekes versenyen. Bízom benne, hogy

a most szerzett önbizalma a US Openen is kamatozni fog"

- hangsúlyozta.

Mint ismert, a US Open mezőnye igen foghíjas lesz többek között Rafael Nadal, Roger Federer vagy épp Simona Halep távolléte miatt, de ott lesz például Serena Williams és Novak Djokovic is. Ám az utolsó pillanatig is érkezhetnek lemondások, ezért Szávay Ágnes arról is beszélt, milyen hangulatú Grand Slam tornára lehet számítani.

"Különleges lesz a tévénézők életében, de a játékosok életében is, akik közönség nélkül teniszeznek. Hatalmas tapasztalás is ez, hiszen a profi játékosok ilyen körülmények között még aligha játszottak. Kívánom, hogy mindenki hozza ki magából a legjobbat, ugyanúgy a teljesítmény számít, mintha volnának nézők; lelkileg lesz más."

Mivel "elvileg" könnyebb a foghíjas mezőnyben jó eredményt elérni, arra azért figyelmeztet, hogy

"mindenkinek könnyebb, vagyis ugyanolyan nehéz".

"Nem tudhatjuk, hogy ki milyen körülmények között tudott készülni az előző időszakban. Ha valaki megnyeri ezt a versenyt, az abszolút a magáénak mondhatja majd a sikert, amit nem fog tőle senki elvenni."

Maga a pálya Fucsovics Mártonnak kedvezhet, mert támadóbb agresszívabb stílusa van, Balázs Attila - a másik magyar résztvevő - viszont elsősorban salakjátékos Szávay Ágnes ötszörös WTA-tornagyőztes teniszező, a világranglista egykori 13. helyezettje szerint. A topjátékosok közül Serena Williamsnek, Oszaka Naominak, Novak Djokovicnak állhat a zászló - tette hozzá.

