Csipes Tamara: szeretnék már nem sportoló anyuka, hanem csak anyuka lenni

Nem lett könnyebb az idei nyara Csipes Tamarának attól, hogy 2021-re halasztották a tokiói olimpiát. A Honvéd olimpiai bajnok kajakozója az InfoRádióban elmondta, az idén is végig kellett csinálnia egy olyan kemény felkészülési szakaszt, amelyet a versenyek előtt szoktak. Nem alapozzák végig a nyarat, ezt eddig sem tették, sőt gyorsítóedzések is lesznek, mert augusztus végén lesz az országos bajnokság.

"Mondhatnám, hogy könnyebb a felkészülés, de mivel extra körülmények vannak, és az ob nem is annyira motiválja az embert, ezért inkább nehezebb és keserédes" – mondta Csipes Tamara, akinek azzal sincsen problémája, hogy az idén szinte az összes megméretés elmarad.

"Húsz éve csinálom, versenyeztem eleget. Nem is hiányzik, habár nagyon szeretek versenyezni, és jó versenyzőtípusnak is tartom magamat, de nem történik tragédia, ha idén nem versenyzek"

– mondta a kajakos, aki édesanyaként különösen nem örült annak, hogy csak jövőre rendezik meg az ötkarikás nyári játékokat. Mint mondta, a két és fél éves kislánya mellett nem egyszerű összehozni a gyereknevelést a sporttal.

"Nagyon szeretném végre, ha nem egy sportoló anyuka lennék, hanem »az anyuka«. Vágyom már erre. A sport húsz éve az életem része, és az, hogy most egy évvel tovább kell készülnöm, már nem oszt, nem szoroz a karrieremben, de én az olimpia után egy évet szerettem volna a családra szánni, és ez épp a jövő év lett volna. Így most azt is úgy kell végigcsinálni, hogy edzőtáborról edzőtáborra megyünk a kislányommal. Aztán jövő szeptembertől, amikor óvodás lesz, épp akkor fogok már én is ráérni. Ez nem jött ki túl jól" – mondta az olimpiai bajnoknő.

Nyitókép: MTI Fotó: Kovács Tamás