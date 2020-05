A 26. forduló párosítása Szombat:

Augsburg-Wolfsburg 15.30

Borussia Dortmund-Schalke 04 15.30

Düsseldorf-Paderborn 15.30

Hoffenheim-Hertha BSC 15.30

RB Leipzig-Freiburg 15.30

Eintracht Frankfurt-Borussia Mönchengladbach 18.30

Vasárnap:

1. FC Köln-Mainz 15.30

Union Berlin-Bayern München 18.30

Hétfő:

Werder Bremen-Bayern Leverkusen 20.30

Talán nem kizárólag a régmúltba szívesen merengő, nosztalgiára hajlamos öreg futballrókák gondolják úgy, hogy 1963. augusztus 24. óta nem rendeztek ennyire várt, ilyen nagy érdeklődéssel kísért bajnoki fordulót. Akkor játszották a szövetségi liga első fordulóját… Azóta rendeztek nyitó fordulót (háromszor is…) világbajnoki címnyerés után, tartották további nagy sikereket ünnepelve, vagy új stadionokat avatva – de a mostani mégis más. Az összes résztvevőt beszámolva sem lesznek háromezren a tíz stadionban, de – ahogyan Karl-Heinz Rummenigge, a Bayern München elnöke jövendölte – világszerte akár egymilliárdan is követhetik majd a mérkőzéseket a tévéközvetítéseknek tulajdoníthatóan. Egyébként Magyarországon is, mert szombaton és vasárnap a Sport 1 és a Sport 2 az összesen nyolc Bundesliga 1-es mérkőzésből ötöt is sugároz.

Így láthatjuk a Borussia Dortmund–Schalke 04 Ruhr-vidéki derbit, amely tradicionálisan a Bundesliga legnagyobb presztízscsatája. Többnyire nyolcvanezer néző előtt rendezik, most ellenben néhány, a hangszóróból jövő hangeffektus nyomja majd el a játékosok hangját. A dortmundiaknak sok a gondja, akár öt kulcsjátékosukat is nélkülözni lesznek kénytelenek, Axel Witsel, Emre Can, Marco Reus, Dan-Axel Zagadou és Nico Schulz is hiányozni fog. A BVB a második helyen áll a bajnokságban, akár a Bayernre is veszélyes lehet. Különösen azért, mert szinte minden érintett úgy véli, nem lehet megjósolni, melyik csapat, hogyan bírja majd a sorozatterhelést, illetve mekkora nyomot hagyott a játékosokon a hosszú, hatvanöt napos kihagyás.

A tabella 1. Bayern München 25 73-26 55

2. Borussia Dortmund 25 68-33 51

3. RB Leipzig 25 62-26 50

4. Borussia Mönchengladbach 25 49-30 49

5. Bayer Leverkusen 25 45-30 47

6. Schalke 04 25 33-36 37

7. VfL Wolfsburg 25 34-30 36

8. Freiburg 25 34-35 36

9. Hoffenheim 25 35-43 35

10. 1. FC Köln 25 39-45 32

11. Union Berlin 25 32-41 30

12. Eintracht Frankfurt 24 38-41 28

13. Hertha BSC 25 32-48 28

14. Augsburg 25 36-52 27

15. FSV Mainz 25 34-53 26

16. Fortuna Düsseldorf 25 27-50 22

17. Werder Bremen 24 27-55 18

18. SC Paderborn 25 30-54 16

Az RB Leipzig Sallai Roland együttesét, a Freiburgot fogadja, Gulácsi Péterrel a kapuban, sőt már az sem zárható ki, hogy esetleg Willi Orbán is pályára lép. Julian Nagelsman, a csapat edzője hosszan beszélt a mérkőzés előtti, pénteki sajtótájékoztatón a sérültjeiről, s mivel a magyar válogatott védőt nem emlegette, úgy vehetjük, egészségesnek tartja. A lipcseiek célja az, hogy bennmaradjanak az első négyben, erre minden reális reményük megvan. Szalai Ádám és a Mainz ellenfele a Köln lesz.

A legnagyobb favorit a Bayern München, amely már számíthat a műtétje után felépült Robert Lewandowskira, sa egészséges Serge Gnabry is. A lengyel csatár, aki 33 mérkőzésen 39 gólt szerzett eddig a szezonban, megnevezte a szerinte legjobb öt középcsatárt: Karim Benzema, Timo Werner, Luis Suárez, Sergio Agüero és Kylian Mbappé. Hansi Flick, a bajorok edzője is adott helyzetjelentést arról, hol is tart a csapata: „Nagyon elégedett vagyok a játékosok erőnlétével. Továbbra is van három sérültünk, Coutinho, Tolisso és Süle. Javi Martínez játéka kétséges vasárnap. Múlt vasárnap játszottunk egy gyakorló mérkőzést, három húsz perces játékrésszel, nagyon jól pörögtek a játékosok, de, hogy éles helyzetben hogyan játszanak, meglátjuk majd. Örülök, hogy engedélyezték a mérkőzésenkénti öt cserét, így több lehetőségem lesz a változtatásra. Rövid időn belül sok mérkőzésünk lesz, szükség lehet a gyakori váltásra.” A Bayern vasárnap az Union Berlinnel játszik majd.

A 26. fordulótól kezdve az idény végéig különleges rendszabályok vannak érvényben. A játékosoknak és a stábtagoknak két negatív koronavírustesztet kell adnia, illetve az együtteseknek egyhetes kötelező karantén-edzőtáborba kellett vonulniuk az újrakezdés előtt. Megregulázták az öltözőkön belüli viselkedést (szájmaszkot kell viselni, másfél méternyire kell ülnie a játékosoknak, a gyúrópadot fertőtleníteni kell, csak egyesével lehet zuhanyozni), nem lesz közös kivonulás, nincs kézfogás, nincs gólöröm, sőt még mérkőzések előtti csapatfotózás sem. Végül a maszkviselési kötelezettség alól a vezetőedzők kaptak felmentést. A labdákat fertőtleníteni kell. A zárt kapus mérkőzéseket egyébként a németek szellemmérkőzéseknek nevezték el.

A Német Futball-ligának, a DFL-nek határozott terve van az idény befejezésére, ebben foglaltatik az is, hogy a mérkőzéseket június 30-ig lejátsszák, de amennyiben valamilyen most előre nem látható ok szükségessé teszi, két héttel a szezon meghosszabbítható.

Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek