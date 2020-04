Minden olasz klub be akarja fejezni a futballbajnokságot

Az olasz labdarúgóliga közlése szerint az online ülésen valamennyi klub részt vett, és a befejezés mellett foglalt állást, ha az olasz kormány erre engedélyt ad. A közlemény hangsúlyozta, "a játék csakis az orvosi protokollnak megfelelően folytatódhat" a játékosok és a szakmai stábok védelme érdekében.

Az olasz szövetség korábban is úgy foglalt állást, hogy a szezont be kell fejezni akár úgy is, hogy csak ősszel zárul le, ugyanakkor korábban több klub, így például Sampdoria és a Torino a befejezés ellen érvelt, a Brescia vezetője pedig egyenesen azt mondta, csapata semmiképpen nem áll ki a mérkőzésekre, ha folytatnák a bajnokságot, mert a játékosok egészségét nem kockáztatja.

A Serie A mostani idénye március 9. óta szünetel, és még 12 teljes forduló van hátra. Egyelőre nem tudni, hogy mikor indulhatnak újra a küzdelmek, a klubok abban reménykednek, hogy májusban elkezdhetik a felkészülést.

Nyitókép: MTI/EPA/Tonino di Marco