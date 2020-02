Dárdai Pál megszólalt a lemondásáról és a visszatéréséről is

Azzal kapcsolatban, hogy lapértesülések szerint a neve felmerült a váratlanul gyorsan távozó Jürgen Klinsmann utódjának keresésekor, a Nemzeti Sportnak elmondta: az elmúlt napokban nem keresték fel a Herthától. "A nyárig fizetett szabadságon vagyok, július elsején kell munkára jelentkeznem, a szerződésemben az áll, hogy az U17-es csapatot veszem át. Addig élem a hétköznapi emberek életét – nem úgy, mint az elmúlt húsz évben. Természetesen figyelemmel követem az eseményeket, kimegyek az utánpótláscsapatok meccseire, időnként az edzéseire is, egyelőre ennyi a kapcsolatom a Herthával, nem több."

Hozzátette: megtisztelő, hogy az ő újbóli kinevezését javasolta a klubvezetésnek Erich Beer, a Hertha BSC legendás labdarúgója.

Dárdai Pál meglepődött Klinsmann lemondásán, hiszen november óta alig néhány hónap telt el. Az igazságot kevesen tudhatják, és ő nincs köztük - nyilatkozta.

Nincs akkora baj a Herthával, mint sokan hiszik

- nyilatkozta. A csapatot nem félti, és arra is emlékeztetett, hogy az igazoltatott sztárok csapatba illesztése sem megy egyik napról a másikra.

Most lettem apa

- mondta magánéletével kapcsolatban a szakember, hozzátéve: ezt úgy érti, hogy most van ideje a családdal foglalkozni. "Ennyit még nem vittem a gyerekeket iskolába, edzésre, bárhová, mint az elmúlt hónapokban. Régen elmentem otthonról kora reggel, és késő este estem haza. Most futok, bevásárolok, a feleségemmel főzök. Marci fiam szerdán töltötte be a tizennyolcat, még gluténmentes tortát is sütöttem neki."

Sokkal több meccset néz meg, mint amikor edző volt,

mert akkor csak azokra kapcsolt oda, amelyekre muszáj volt. "A Hertha-öregfiúkba is hívtak, én, bolond lementem, rá is fáztam. A füves pályát még bírta a többször műtött bokám, a műfüvest már nem, a legutóbbi alkalom után tíz napig jószerével járni sem tudtam. Nem véletlenül minősítettek rokkantnyugdíjasnak…".

Nyitókép: MTI/EPA/Friedemann Vogel