Hatodszor is Forma-1-es világbajnok Lewis Hamilton

A futamot Hamilton csapattársa, az első helyről indult finn Valtteri Bottas nyerte, aki pályafutása hetedik, idei negyedik sikerét ünnepelhette. A harmadik helyen a Red Bull holland pilótája, Max Verstappen végzett.

"[It's an] overwhelming [feeling]. It was such a tough race today. Valtteri did a fabulous job today" #USGP ?? #F1 pic.twitter.com/u2S3a4JLlg