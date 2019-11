Hamilton sikeréről: "mert rohadt gyorsan tud autót vezetni"

Helyszíni "naplót" írt Austinban a Formula.hu szakportál Lewis Hamilton hatodik vb-elsősége megszerzésének napjáról.

A lap felidézi, a brit mercedeses F1-pilótának elegendő volt csapattársa, Valtteri Bottas (egyébiránt be is következett) futamgyőzelme esetén egy biztos nyolcadik helyen bekocogni a világbajnokság megnyeréséhez, a majdnem telt házas futamon aztán az látszott, hogy Hamilton semmit sem fog a véletlenre bízni, és az ötödik helyről rajtolva is mindent oda fog tenni, hogy a pódiumon ünnepelhesse behozhatatlan pontelőnyét.

A korábban alig látott csoda meg is történt, Hamilton második helyével már csak Michael Schumacher bír több egyéni címmel, mint a brit, aki Texasban második helyen ért célba.

Majd ezt mondta az MTI beszámolója szerint:

"Meg sem tudok szólalni, nagyon kemény, megterhelő verseny volt, Valtteri fantasztikus munkát végzett, gratulálok neki. Tegnap is igen nehéz napunk volt, de az első-második hely volt a cél, ezt megcsináltuk.

Köszönöm a gyárban dolgozóknak is, és a családomnak.

Nem hittem, hogy az egy kiállásos taktika működhet. Dolgoznak bennem az érzelmek, megtisztelő, hogy a legnagyobbak között lehetek" - fogalmazott az ünnepi pillanatokban.

A nemzetközi sajtónak kisvártatva Sebastian Vettelt "kellett" méltatnia, aki Hamilton történelmi riválisaként (négyszeres világbajnok aktív pilóta) felkéredzkedett a pódiumelőkészítő szobába, hogy gratuláljon az újdonsült "hatszorosnak".

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke a futam után Hamilton különlegességéről azt mondta, "rohadtul gyorsan tud autót vezetni".

Anthony Hamilton, a versenyző apja hosszú interjúk során hitetlenkedett fia teljesítményén, ami viszont "megérte".

A szezon november 17-én Brazíliában még folytatódik, majd december 1-jén Abu-Dhabiban zárul.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt