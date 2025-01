Lefagyott a rendszer, nem készülnek új személyi igazolványok

A csütörtöki határozott forintgyengülést pénteken is hasonló mozgás követte, így az euró jegyzése 415 fölé, a dolláré 404 fölé lépett a bankközi piacon. A fő ok az lehet, hogy új kétéves csúcsra ugrott a dollár az euróval szemben azután, hogy Donald Trump megválasztott amerikai elnök az újévi üzenetében is megerősítette a vámkivetési terveit, a dollár erősödése pedig rendszerint a feltörekvő piaci devizák gyengülését hozza. Ahogy az lenni szokott, a forint ilyenkor alulteljesítő, és a régiós devizákhoz képest is gyengült.