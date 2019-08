A kemoterápiáról érkezett a kispadra a Bologna edzője

Mihajlovicnál hat héttel ezelőtt leukémiát diagnosztizáltak az orvosok, azonnal kórházba kellett vonulnia, 41 éjszakát töltött bent. Kemoterápiás kezeléseket kapott. Mindezek ellenére ott akart lenni a bajnoki rajton, mert „megígérte a játékosainak, hogy velük lesz a nyitányon”. Állta a szavát.

Az olasz sajtójelentések szerint Mihajlovic a bolognai Sant'Orsola kórházban is követte a csapat felkészülését, élőben nézte az edzéseket a technika segítségével. Az egyesület egy órával a mérkőzés előtt jelezte hivatalosan is a szurkolóknak, hogy Mihajlovic ott lesz a mérkőzésen – a bejelentés rengeteg üzenetet generált, még a Napoli is jelentkezett: Hajrá, Sinisa Mihajlovic!

Mihajlovic egyelőre fizikailag gyenge, de szereplése nagyszerű jel. Így látta ezt Sante Tura, Olaszország egyik legtekintélyesebb hematológiai szakembere, aki azért hozzátette, nagyon fontos az óvatosság. Ugyanakkor szerinte az, hogy Mihajlovic kezelőorvosai engedélyt adtak a „meccselésre”, azt jelenti, hogy az edző szervezete jól reagál a kezelésekre.

Nyitókép: Twitter