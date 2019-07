Világbajnok Hosszú Katinka 400 vegyesen

Az esélyeknek megfelelően, sorozatban negyedszer (pályafutása során ötödször), japán (Ohasi) és kínai (Je Si-ven) üldözőjét magabiztosan verve lett világbajnok Hosszú Katinka a kvangdzsui vizes-világbajnokság zárónapján 400 vegyesen.

Sikere történelmi, soha egyetlen úszó sem nyert még 5 vb-aranyat egyetlen számban.

Hosszú Katinka (M4): Fejben egy kemény hét volt ez a vb, nagyon hosszú volt. Rengeteg mindent tanultam magamról most is, többet, mint valaha. A mai napig imádok versenyezni, annak is örülök, hogy Zsu (Jakabos Zsuzsanna a szerk.) is ott volt a döntőben. A "szokásos" idővel nyertem világbajnokságot most is. A budapesti vb után eljönni erre a világbajnokságra elég furcsa volt, nem éreztem azt az adrenalint, ilyenek mentek a fejemben. Verseny közben néztem a részidőmet is.

Jakabos Zsuzsanna a 7. helyen zárt.

Jakabos Zsuzsanna (M4): Örülök, hogy tudtam egyéni döntőt úszni, 400 vegyesen hat éve voltam utoljára finalista, élveztem, már amennyire az úszást lehet élvezni. Voltak mély hullámvölgyeim, de most örülök, a váltó is hatodik lett.

Eredmények:

női 400 m vegyes, világbajnok:

HOSSZÚ KATINKA 4:30.39 perc

2. Je Si-ven (Kína) 4:32.07

3. Ohasi Jui (Japán) 4:32.22

...7. JAKABOS ZSUZSANNA 4:39.15

Bernek Péter 5. lett ugyanebben a versenyszámban a férfiaknál. A 27 éves magyar versenyző 4:13.83 perces idővel ért célba.

Bernek az előfutamban 4:15.49-cel csak a kilencedik időt úszta - ez volt pályafutása messze legjobb ideje előfutamban -, de a német Philip Heinz sérülés miatt visszalépett, így ott lehetett a fináléban.

A 8-as pályán úszó magyar - aki sorozatban a negyedik világbajnokságán a negyedik döntőjében szerepelt - jól kezdett, pillangón és háton az ötödik volt, a mell után hatodiknak fordult rá a gyorsra, s végül 4:13.83 perces teljesítménnyel csapott célba.

Eredmények:

férfi 400 m vegyes, világbajnok:

Szeto Daija (Japán) 4:08.95 perc

2. Jay Litherland (Egyesült Államok) 4:09.22

3. Lewis Clareburt (Ausztrália) 4:12.07

...5. BERNEK PÉTER 4:13.83

Kvangdzsuban Hosszú Katinkáé volt a negyedik magyar elsőség a medencében, Hosszú két sikere mellett Milák Kristóf és Kapás Boglárka 200 méter pillangón győzött, előbbi Michael Phelps 2009-es világcsúcsát megdöntve. A nyíltvízi úszók között Rasovszky Kristóf lett első 5 kilométeren.

Sós Csaba szövetségi kapitány (M4) A számban ötödik vb-aranyát szerezte Hosszú Katinka. Magára talált Bernek Péter, nagyon küzdött Zsu is. Hosszú Katinkának jóval magasabb a fájdalomküszöbe, mint bárkinek. Egész egyszerűen nem tud hibázni, amikor nagy tét van. Ekkor a legbiztosabb. Engem továbbra is nagyon idegesít Je Si-ven, aki az utolsó 50-en gyorsabb, mint a férfi győztes.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás